Около 400 человек приняли участие в заплыве "Морская миля"

Около 400 человек приняли сегодня участие в заплыве "Морская миля". Прошло мероприятие на водохранилище Гидигич. В этом году медали вручили всем пловцам, достигшим финиша.

Участники могли выбрать одну из четырёх дистанций.

"Для всех, кто не уверен в себе, предлагаем заплыв на 400 метров - fan swimm. Первое, более серьёзное расстояние, это морская миля, то есть 1852 метра. Третья дистанция - duble sea mile, то есть двойная миля. Есть и тройная. А для самых отважных - 5 тысяч 555 метров", - сообщил организатор Александр Мечин.

Попробовать свои силы решили не только профессионалы, но и любители.

"Ветерок продувает, вода прохладная, не тёплая. Очень бодрит, это классно", - сказала участница заплыва Анна Семирунчик.

"Видимость плохая была, в очках вода была. Гребёшь раза 4-5, а затем вытаскиваешь голову из воды и смотришь вперёд. Меня не так учили плавать. У меня всегда голова внизу, а плавать так очень сложно", - посетовал участник заплыва Константин Малаки.

Страховали участников спасатели на лодках. Их помощь понадобилась троим пловцам.

"Просто человек поднимает руку, это знак для спасателей, чтобы подплыть. тебя могут задеть, ударить по голове, по спине. У людей начинается паника. Из-за этого они машинально думают - всё я не хочу плыть, я устал и поднимают руку", - рассказал организатор Александр Мечин.

В заплыве на пять с половиной тысяч метров первым пришёл 17-летний Евгений Стукалов.

"В середине озера много водорослей, а так вода чистая была и почти тёплая. Плавание для меня это всё, плаваю больше 10 лет, очень хороший вид спорта, всем советую", - отметил участник заплыва Евгений Стукалов.

Заплыв "Морская миля" прошел в пятый раз.