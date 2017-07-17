17 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Рогозин раскритиковал Плахотнюка за выступление в Нью-Йорке
17.07.2017

Речь в Нью-Йорке лидера ДПМ Влада Плахотнюка о приднестровском конфликте вызвала недовольство куратора приднестровского региона, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

В заметке в Facebook российский чиновник спрашивает, почему «единственный миллиардер в бедной стране призывает к новой войне на Днестре?», сообщает crimemoldova.com.

Речь, вызвавшая недовольство Рогозина, была сосредоточена на необходимости решения конфликта, особенно подчеркивались постоянные просьбы Республики Молдова о выводе российских войск, вооружения и боеприпасов из Приднестровья.

Также, в рамках выступления Влад Плахотнюк отметил и необходимость замены миссии миротворческих сил РФ в Приднестровье на гражданскую миссию с соответствующим международным мандатом. 


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.