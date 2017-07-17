Рогозин раскритиковал Плахотнюка за выступление в Нью-Йорке

Речь в Нью-Йорке лидера ДПМ Влада Плахотнюка о приднестровском конфликте вызвала недовольство куратора приднестровского региона, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

В заметке в Facebook российский чиновник спрашивает, почему «единственный миллиардер в бедной стране призывает к новой войне на Днестре?», сообщает crimemoldova.com.

Речь, вызвавшая недовольство Рогозина, была сосредоточена на необходимости решения конфликта, особенно подчеркивались постоянные просьбы Республики Молдова о выводе российских войск, вооружения и боеприпасов из Приднестровья.

Также, в рамках выступления Влад Плахотнюк отметил и необходимость замены миссии миротворческих сил РФ в Приднестровье на гражданскую миссию с соответствующим международным мандатом.