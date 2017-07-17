Киртоакэ: Прихожу к выводу, что, мой имидж пытаются очернить

Примар столицы Дорин Киртоакэ проведет под домашним арестом еще 30 дней. Судьи кишиневского суда, сектора Буюкань, частично удовлетворили ходатайство прокуроров, которые просили о продлении срока ареста.

Решение было принято во второй половине дня 14 июля, мэр выразил недовольство и заявил, что обжалует решение в Апелляционной палате, пишет crimemoldova.com.

«Я не согласен с решением, вынесенным судом. Мы обжалуем его в Апелляционной палате. Но после этого заседания, наблюдая за тем, что происходит в последние месяцы, я постепенно прихожу к выводу, что, в конце концов, пытаются очернить мой имидж. Кто-то хочет внедрить в сознание людей негативные мысли, минус в том, что это касается меня», – заявил мэр журналистам, присутствовавшим на судебном заседании.

Киртоакэ добавил, что кто-то хочет связать его имя с такими словами как коррупция и злоупотребление властью, и это дело может быть местью за его 10-летнюю деятельность в примэрии столицы.

«Это месть за борьбу с коррупцией, предпринимаемую в мэрии, потому что я не видел итога большинства возбужденных дел, и я не исключаю, что те, кого должны были быть привлечь к ответственности, мстят сейчас», – добавил мэр.

Напомним, что Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая антикоррупционными прокурорами и НЦБК по обвинению в злоупотреблении властью по делу о платных парковках, а вскоре был помещен под домашний арест.