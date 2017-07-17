Гигантские пробки на дорогах парализовали движение в Кишиневе

|
|
...
|
Авто
Испытанием для водителей оказались центральные улицы столицы в понедельник.
Утром сегодня, 17 июля, образовались большие заторы на дорогах столицы Молдовы. Водителям приходится нервничать, длительное время простаивая в пробках.
Самые загруженные участки дорог такие.
Буюканы:
- ул. М. Витязул – в направлении бул. Штефана чел Маре;
- круговая развязка на пересечении ул. Каля Ешилор – ул. Иона Крянгэ – бул. Штефана чел Маре.
Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.
Центр:
- ул. Измаил – до бул. Штефана чел Маре;
- бул. Штефана чел Маре – участок от ул. Измаил до ул. М. Эминеску;
- ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.
Чеканы:
- ул. Вадул-луй-Водэ;
- круговая развязка у TUTUN-CTC.
Рышкановка:
- круг на пересечении ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу;
- круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект.
Обсуждение новости
|