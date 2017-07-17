Гигантские пробки на дорогах парализовали движение в Кишиневе

Испытанием для водителей оказались центральные улицы столицы в понедельник.

Утром сегодня, 17 июля, образовались большие заторы на дорогах столицы Молдовы. Водителям приходится нервничать, длительное время простаивая в пробках.

Самые загруженные участки дорог такие.

Буюканы:

- ул. М. Витязул – в направлении бул. Штефана чел Маре;

- круговая развязка на пересечении ул. Каля Ешилор – ул. Иона Крянгэ – бул. Штефана чел Маре.

Водителям, которым нужно добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по ул. Петрикань и ул. Дойна.

Центр:

- ул. Измаил – до бул. Штефана чел Маре;

- бул. Штефана чел Маре – участок от ул. Измаил до ул. М. Эминеску;

- ул. Букурешть в направлении ул. Тигина.

Чеканы:

- ул. Вадул-луй-Водэ;

- круговая развязка у TUTUN-CTC.

Рышкановка:

- круг на пересечении ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу;

- круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект.