Власти бесплатно отдают ветки, собранные в результате апрельской непогоды

После долгой борьбы с «ворами дров» и потраченных более 20 миллионов леев на сбор и вывоз ветвей, упавших из-за снегопадов в конце апреля, власти столицы решили предоставить их людям бесплатно. Решение было принято после двух пожаров, случившихся в течение последней недели.

Первый пожар произошел в ночь на 9 июля на складе площадью 5 га на улице Пиетрарилор. Огонь распространился на три гектара, а пожарным потребовалось несколько дней для ликвидации пожара. Огонь уничтожил 80% веток, хранившихся там.

Второй пожар произошел в пятницу, 14 июля, на стихийном складе на территории кладбища Святого Лазаря. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, огонь уничтожил более 100 кубометров древесины, собранной горожанами после апрельских снегопадов. Пожар тушили два наряда пожарных на протяжении трех часов. Были спасены лишь 20 кубометров древесины.

На обращение CrimeMoldova, Лилиана Пушкаш, пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций, ответила, что эксперты пока не установили причину пожара.

После непогоды в конце апреля, Дорин Киртоакэ, примар столицы, потребовал от полиции принять меры и провести расследование краж древесины: «Если древесина исчезает с места, это преступление. Мы все должны выйти и собрать сломанные ветки. Если народ не спешит убирать, но выходит красть, то у нас проблема на генетическом уровне». В итоге, на нескольких граждан завели дела, когда их застали за перевозкой ветвей.

Муниципальный совет Кишинева проголосовал за выделение 20 миллионов леев для ликвидации последствий стихийных бедствий в столице. Так, 8,5 млн леев должны быть выделены из резервного фонда, а остальные деньги будут одолжены у центральных органов власти. За проект проголосовали 39 советников. Примар столицы Дорин Киртоакэ сказал, что муниципальных ресурсов недостаточно для покрытия всех убытков, поэтому муниципалитет должен будет прибегнуть к помощи центральных органов власти.

Изначально было решено, что собранная на улицах древесина будет распределена в первую очередь получателям компенсаций на отопление. Затем было решено, что древесину предоставят бесплатно экономическим агентам для производства пелетт. Экономический агент привез шредер на склад ветвей на территории бывшего республиканского стадиона, но машина сломалась.

Примэрия Кишинева сложила ветви и поваленные снегом деревья в нескольких местах. Среди них Республиканский стадион, склад на улице Яловень, на улице Дойна, на шоссе Балкань 3/3.

Кубометр дров, в зависимости от его качества, стоит от 400 до 700 леев.