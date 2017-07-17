Дерби „Дачия” - „Шериф” завершился вничью

„Дачия” и „Шериф” сыграли вничью, со счетом 1: 1, в дерби второго тура Национальной дивизии. Хозяева открыли счет на 12-й минуте после автогола Антона, а Брезовек сравнял счет в предпоследней минуте первого тайма, передает IPN.

„Мы недовольны результатом. Все видели, что на поле играла только одна команда. Были и серьезные судейские ошибки. Нам аннулировали два явных пенальти”, - заявил на пресс-конференции тренер „Шерифа” Роберто Бордин.

„Шериф” находится на первом месте с четырьмя очками, так же как „Сперанца”, „Дачия” и „Спикул”. В остальных матчах второго тура были зафиксированы следующие результаты: „Заря” - „Милсами” 0-1, „Зимбру” - „Сфынтул Георге” 4-0, „Петрокуб” - „Динамо-Авто” 1-0 и „Спикул” - „Сперанца” 1-1.