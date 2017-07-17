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Экономика
Fly One отменяет пятничный чартерный рейс Кишинев-Ираклион
17.07.2017

 Представители компании Fly One выступили с объявлением для пассажиров чартерного рейса Кишинев-Ираклион-Кишинев.

Они объявили о том, что по просьбе турагентства, которое зафрахтовало чартерный рейс, пятничные рейсы Кишинев-Ираклион-Кишинев будут отложены начиная с 21 июля текущего года, сообщает stirilocale.md.

В то же время чартерные рейсы в этом направлении будут совершаться каждую среду и воскресенье.

Лиц, которые приобрели ваучеры на отдых или авиабилеты в этом направлении, просят связаться с туристическими агентствами  и проверить если на данный период они обеспечены транспортом или проживанием согласно новому расписанию полетов, либо переоформить их.


 
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