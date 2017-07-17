Нэстасе клянется, что не будет вступать в альянс с Плахотнюком

Платформа DA не будет вступать в альянс с Демократической партией после парламентских выборов в 2018 году. Об этом председатель партии «Платформа Достоинство и правда» (ППДП) Андрей Нэстасе заявил сегодня ан своей странице в Facebook. он назвал «фантасмагорией» слухи о том, что якобы появятся условия для политической договоренности между ППДП, партией «Достоинство и правда» (ПДС) и Демократической партией (ДПМ). El a taxat drept „fantasmagorii” zvonurile potrivit cărora „ar exista condiţii” în vederea unei înţelegeri politice între DA, PAS și PDM.

«Платформа DA и я лично не пляшем под чужую дудку ни с Востока, ни с Запада. Мы сами себе хозяева и перед собой отвечаем за принятые решения. Мы никогда не шли и не будем идти на компромиссы с с уголовниками или теми, кто притворяется проевропейцем, или в интересах кого-либо из политиков, олигархов», — написал Нэстасе.

Лидер ППДП также отметил, что предложение изменить пропорциональную избирательную систему было холодно принято партнерами из ПДС.

Политик отметил, что в последнее время многие люди сообщили ему, что в обществе ходят слухи о возможном альянсе ППДП с демократами.

«Никого больше не смущает тот факт, что мы наблюдаем политическую пристрастность по отношению к одному политику, которого мы вместе с Платформой DA поддержали на президентских выборах не словами, а делом ради страны, несмотря на сомнительное отношение и реальные данные опросов, когда ПДС отказалась поддержать нашего кандидата. Усилий было больше, чем некоторые ожидали, а огромное число людей в селах и городах всех районов страны, которые мы обходили больше, чем за год до выборов, пошли голосовать именно за "Платформу Достоинство и правда", которая была в избирательном бюллетене», — написал он.

По его словам, некоторые люди отказываются понимать, что Платформа DA «отличается от всех партий, которые когда-либо существовали в Молдове»: «мы единая, сильная команда на территориальном и центральном уровне, сформированная из цельных людей, способных изменить дела к лучшему». «Наша команда не состоит из анонимов, общество знает членов Платформы DA», — добавил он.

Лидер ППДП также сообщил, что представил проект по изменению пропорциональной избирательной системы, который, по его словам, эксперты позитивно восприняли, однако не стали говорить об этом публично.

«Недавно я предложил публике проект по улучшению пропорциональной избирательной системы... Демократы и "влюбленные" в них аналитики в частной беседе признавали, что это хорошие, нужные инициативы, однако на публике или в эфире телепередач говорили, что не видели этих проектов... Куда более удобно проводить анализ и решать, что возможен альянс между Платформой DA, ПДС и ДПМ, что якобы есть условия для подобного сценария. Чтобы всем "реформаторам", демократам и аналитикам было понятно: Платформа DA и я лично не пляшем под чужую дудку ни с Востока, ни с Запада. Мы сами себе хозяева и перед собой отвечаем за принятые решения. Мы никогда не шли и не будем идти на компромиссы с с уголовниками или теми, кто притворяется проевропейцем, или в интересах кого-либо из политиков, олигархов», — отметил лидер ППДП.