Цырдя: За государственным переворотом 2009 года стоит Запад

За государственным переворотом в апреле 2009 года стоит Запад, считает политолог, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Как передает "ИНФОТАГ" он сообщил в своей авторской передаче на телеканале NTV-Moldova, что "западные институты поддержали приход к власти нынешних олигархов, были причастны к совершению переворота 7 апреля, когда Партия коммунистов оказалась насильно "выдавлена" из власти".

"В результате этого премьер-министром стал Влад Филат, ведущий собственный бизнес в Румынии. Спикером - Михай Гимпу, лидер Либеральной партии, который также пользуется широкой поддержкой со стороны Румынии. Влад Плахотнюк, вице-спикер парламента в 2010 г., на протяжении девяти лет занимал руководящие должности в румынской нефтяной компании Petrom-Moldova. Сотрудник фонда Сороса Александр Тэнасе стал министром юстиции, консультант Всемирного банка (ВБ) Вячеслав Негруца получил должность министра финансов. Майя Санду, также сотрудничавшая с ВБ, стала министром просвещения. А директор центра информирования НАТО в Молдове Виорел Чиботару - министром обороны" - отметил эксперт.

По его словам, "ключевую роль в перевороте сыграли западные компании - фонд Сороса, Hyde park, Национальный демократический институт, которые под видом программ по развитию, на самом деле готовили активистов и лидеров оппозиции.