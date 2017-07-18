Платформа "DA": Реформа здравоохранения, продвигаемая ДПМ с целью сокращения больниц с 60 до 19, - политическая игра и рейдерская атака

"Реформа здравоохранения, продвигаемая Демпартией с целью сокращения больниц с 60 до 19 и их передача под контроль министерства здравоохранения - политическая игра Плахотнюка для развития коррупции в Молдове", - считают представители партии Платформа достоинства и правды (DA).

Как передает "ИНФОТАГ", в декларации по поводу законопроекта о реформе системы здравоохранения, принятого парламентом в первом чтении, отмечается, что "эта инициатива не обсуждалась с народом".

"Законопроект содержит скандальные положения: медучреждениями будет управлять минздрав, руководителей больниц назначать и увольнять будет министр, а земельные участки, здания и оборудование перейдут в собственность министерства. Эти незаконные действия нарушают принципы функционирования местной власти", - считает оппозиционная партия.

По мнению авторов декларации, обсуждение и внедрение реформы здравоохранения противоречит демократическим стандартам, продвигаемым правительством Молдовы.

"В обсуждении законопроекта не учитывается мнение оппозиции, общества, медработников и местных властей, что говорит о политическом интересе авторов реформы. Её цель - полный захват власти, который осуществит Плахотнюк путем установления своих людей на должности руководителей больниц, которые будут продвигать интересы лидера Демпартии, особенно во время предвыборной кампании", - считает Платформа DA.

Лидеры оппозиционной партии пригрозили массовыми акциями протеста, "чтобы защитить систему здравоохранения от рейдерских атак".