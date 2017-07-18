Молдова не выполнила положения Меморандума с МВФ, мнения

Республика Молдова серьёзно отстаёт в плане реализации положений Меморандума, подписанного с МВФ. Об этом заявили участники передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Вице-председатель ПППДП Александру Слусарь считает главной задолженностью Молдовы перед МВФ банковскую систему, но, кроме этой проблемы, имеется отставание в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. „Помимо банковской системы, есть борьба с коррупцией и реформа правосудия. Но о какой борьбе с коррупцией может идти речь, когда деятельность органа по неподкупности уже год как заблокирована, и проверка имущества должностных лиц не производится? Думаю, МВФ отлично знает и о положении дел в молдавской экономике. Спустя почти год после подписания Меморандума не зафиксировано никакого прогресса”, - отметил Слусарь.

Экс-министр финансов Михай Маноле указал на наличие проблемы с возвратом денег, украденных из банковской системы страны: „Не поступило ни одного цента из украденного миллиарда. Вынесены обвинительные приговоры, но нет конечного результата. У нас сохраняются проблемы с дефицитом бюджета. Если Молдова не получит этих ста миллионов евро от ЕС, то не сумеет покрыть дефицит бюджета и должна будет предоставить МВФ объяснения по этому поводу”.

Экономический аналитик Виктор Чобану заявил, что власти не заинтересованы в проведении реформ. „Наиболее важные реформы, как правило, проводят в первый год после выборов. Если власти руководствуются дурными намерениями, то они не могут выполнить свои обещания относительно реформ”, - отметил Чобану.