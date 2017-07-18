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Политика
Власти Молдовы могут изменить систему выборов уже до осени этого года
18.07.2017

У нашей власти есть реальная перспектива изменить избирательную систему до осени этого года. А вынесение новой процедуры выборов на общественное обсуждение подтверждает развитие демократии в нашей стране. Такого мнения придерживаются гости ток-шоу Fabrika.

Участники ток-шоу отметили, что дебаты о смене избирательной системы очень важны, но, несмотря на это, не все лидеры оппозиции приняли в них участие.

"Я так не понял, что не нравится оппозиции. Чтобы четко выразить свою позицию, чтобы было понятно и сельским жителям, нужно участвовать в дебатах", - сказал гражданский активист Михаил Багас.

"В обсуждениях должны участвовать как представители власти, так и оппозиции, представители разных партий. Если этого не будет, не будет и полного представления о всех мнениях", - отметила председатель НЛП Виталия Павличенко.

Эксперты также считают, что существующая избирательная система не дала ожидаемых результатов и на протяжении многих лет большинство граждан высказывались за новую процедуру голосования.

"У Демократической партии нет морального и политического права разочаровать ту часть общества, которая убеждена, что нынешнюю избирательную систему необходимо заменить на смешанную", - заявил эксперт в области конституционного права Михаил Петраке.

Законопроект о смешанной избирательной системе приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51-ого - по одномандатным округам.


 
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