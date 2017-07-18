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Экономика
На реализацию проектов по развитию столицы муниципальный совет выделил миллион леев
18.07.2017

Семь проектов о благоустройстве столицы в рамках гражданского бюджета уже поступило в мэрию. На реализацию идей по развитию родного города жителям Кишинева выделили миллион леев. Муниципальный совет одобрил бюджет и регламент выделения средств.  

На мелкие проекты до 30 тысяч леев муниципалитет выделил общий бюджет в 300 тысяч леев, а на реализацию крупных - до 150 тысяч леев - 700 тысяч. Отбирать будут самые лучшие идеи.

"С 1 по 15 и с 1 по 20 сентября пройдет голосование. Отбор проектов, обсуждение и голосование будет транслироваться в режиме онлайн на сайте мэрии, все желающие могут прийти голосовать за понравившийся проект, имея при себе удостоверение личности", - сказал муниципальный советник НЕПМ Виктор Луценко.

Кристина Вороняну предложила проект модернизации подземных переходов.

"Переходы должны стать безопасными для пешеходов, которым необходимо перейти дорогу. На сегодняшний день их нельзя назвать безопасными. К тому же, далеко не все граждане могут спуститься в переход по лестнице, так как пандусы для детских и инвалидных колясок не соответствуют стандартам. Кроме того, в ночное время подземные переходы не освещаются", - сказала участница НПО Кристина Вороняну.

Кристина предлагает оснастить подземные переходы всем необходимым.

"Нужно установить соответствующее освещение. Когда проводился соцопрос, многие граждане говорили о необходимости установить в подземных переходах общественные туалеты. Пусть даже платные", - сказала участница НПО Кристина Вороняну.

Жители столицы эту идею приветствуют.

"Многие подземные переходы настолько запущенные, что в них страшно спускаться. Поэтому идею считаю хорошей."

"Проект замечательный, особенно для мам с маленькими детьми. Коляску по лестницам спустить практически не возможно. Было бы хорошо, чтобы подземные переходы отремонтировали."

Предлагать проекты граждане могут до 1 августа.


 
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