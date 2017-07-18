В Минздрав для получения бесплатной услуги ЭКО уже обратилась 61 супружеская пара k

Первые пары, которые подали заявления на предоставление бесплатной услуги искусственного оплодотворения, уже начали лечение. Их выбрала комиссия минздрава после рассмотрения полученных материалов.

С апреля приняли заявления у 61 семьи. Процедуру экстракорпорального оплодотворения можно будет осуществить в одной из четырех частных клиник Кишинева. Для этого нужно будет лишь предоставить досье, собранное и одобренное министерством здравоохранения.

По статистике в нашей стране не могут иметь детей около 140 тысяч пар, из них три тысяч могут стать родителями благодаря ЭКО. Ежегодно в Молдове проводят около тысячи подобных процедур.