Игорь Додон промульгировал Закон о правительстве

Президент Игорь Додон промульгировал новый закон о правительстве. Глава государства заявил Deschide.MD, что сделал это ради сокращения числа министерств. Он также напомнил, что выступает за сокращение числа депутатов.

«Такая реформа была нужна уже давно», — лаконично ответил президент.

Ранее Додон заявил, что если появятся указы о назначении новых членов кабмина, он будет рассматривать каждую кандидатуру отдельно.

В начале мая президент заявил на передаче În Profunzime, что будет настаивать на то, чтобы кандидаты на пост министров должны быть, в первую очередь, профессионалами. Он подчеркнул, что не согласится на кандидатов, предложенных по политическим соображениям.

«Я за сокращение числа министерств, как и за сокращение числа депутатов. Я твердо уверен, что отклоню большинство кандидатур на должность министров», — сказал тогда Игорь Додон.

Также напомним, что президент заявлял, что изучение предмета «История Молдовы» будет одним из условий для промульгации закона о реформе правительства. Если условие не будет выполнено, он обещал заблокировать проект.