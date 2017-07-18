Лянкэ призвал Гимпу написать еще одно письмо Богу: Может, он ответит

Председатель Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) Юрие Лянкэ посоветовал лидеру Либеральной партии (ЛП) Михаю Гимпу «побеспокоиться о людях, делегированных на различные должности, которые воровали и продолжают бессовестно воровать государственные средства». Это стало ответом на письмо Михая Гимпу генеральному прокурору Эдуарду Харунжену, в котором либерал просит расследовать действия вице-председателя парламента Юрие Лянкэ.

Юрие Лянкэ на своей странице в Facebook отметил, что «перед тем, как обращаться в молдавские инстанции, стоило бы быть более осведомленным». «Однако ещё лучше было бы побеспокоиться о людях, делегированных на различные должности, которые воровали и продолжают бессовестно воровать государственные средства. Вот реальная причина написать ещё одно письмо богам. Может, они все-таки ответят», — написал Лянкэ.

Реакция председателя ЕНПМ стала ответом на вчерашнее письмо Михая Гимпу генеральному прокурору Эдуарду Харунжену, в котором лидер ЛП просит расследовать действия вице-председателя парламента Юрие Лянкэ в период, когда последний занимал пост премьер-министра РМ.

«Господин Лянкэ утверждает, что подписал гарантии после консультации/рекомендаций международных финансовых организаций: Всемирного банка и Международного валютного фонда. В ответе офиса Всемирного банка в Молдове говорится, что "гарантии правительства Нацбанку РМ в ноябре 2014 года за убытки, понесенные в результате банковской кражи, не стали следствием консультаций/рекомендаций Всемирного банка". В этом же ответе Всемирный Банк отмечает, что не знал о планах правительства по поводу выдачи гарантий, пока они не вступили в силу», — говорится в письме.

Текст завершается просьбой проверить законность действий экс-премьер и, в случае необходимости, принять меры.