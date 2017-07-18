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Обвинение Шора занимает сотни страниц: адвокаты обжалуют решение
18.07.2017

 Судьи столичного района Буюкань представили сегодня, 17 июля, мотивированное решение по делу бывшего главы Banca de Economii Илана Шора, приговоренного к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Решение суда было передано адвокатам, так как примар Оргеева не присутствовал в суде под предлогом участия в оперативном заседании примэрии, пишет crimemoldova.com.

Прокурор по делу и адвокаты Илана Шора заявили, что планируют оспорить решение после того, как проанализируют 104 страницы документа.

Напомним, что Илана Шора 21 июня приговорили в совокупности к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокуроры запросили 19 лет тюремного заключения. Шора освободили из-под стражи и перевели под судебный контроль до принятия окончательного решения.


 
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