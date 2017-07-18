“Трудности перевода” на встрече Филипа и Порошенко изумили соцсети

Премьер-министра Молдовы Павла Филипа и президента Украины Петра Порошенко подвело нежелание найти один общий язык для общения.

Так, на открытии совместного пограничного КПП «Первомайск – Кучурган» 17 июля молдавский премьер предпочел говорить на молдавском языке, а украинский президент – на украинском. Речи обоих политиков с молдавского на украинский и обратно пришлось проговаривать переводчицам. Это давалось им с явным трудом, а в определенный момент переводчица Порошенко и вовсе запуталась в речи Филипа, неправильно ее переведя, передает aif.md.

– Мы очень четко различаем так называемых лидеров приднестровского региона и граждан Молдовы, проживающих в этом регионе, – сказал молдавский премьер.

– Мы не делаем различий между гражданами Молдовы, живущими на ее территории, и теми, которые живут в приднестровской зоне, – произнесла переводчица.

Павел Филип, прекрасно поняв то, что сказала женщина на украинском языке, отметил ошибку. Не пропустил ее и Петр Порошенко, который, как оказалось, тоже прекрасно понимает молдавский язык, и “помог” своей переводчице донести истинный смысл фразы.

Такие “трудности перевода” изумили пользователей соцсети, которые раскритиковали политиков за столь принципиальный разговор на родном языке.

– Оба знают русский, язык межнационального общения. Не хотите на русском – есть английский, который оба понимают. Но оба предпочли разговаривать через переводчиков. Так и живем, – сыронизировал блогер Михаил Ахремцев.