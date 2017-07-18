Ткачук: Хватит делить людей на коренных и пришлых, на пророссийских и проевропейских

Популяризация малоизвестных страниц истории Молдовы как территории межкультурного диалога Запада и Востока — такую задачу ставит перед собой стартовавшая здесь общественная инициатива «Социальный капитал и публичная история».

«Мы являемся преемниками лучшего, чем может гордиться и западная, и восточная цивилизации», — подчеркнул в интервью ТАСС руководитель проекта, бывший депутат парламента республики, доктор исторических наук Марк Ткачук.

«Обращение к прошлому любой страны — это всегда риск. Сегодня он усугубляется ползучим мракобесием, нетерпимостью к инакомыслию, вирусным распространением псевдонаучных исторических мифов. Самые распространенные из них — о национальной чистопородности, исключительности, вечном проживании на одной и той же территории одного и того же народа, об исконной враждебности и внеисторичности всяких мигрантов, чужеродцев, «понаехавших оккупантов», — отметил Ткачук. По его убеждению, культурное наследие Молдавии, когда его пытаются втиснуть в подобные примитивные рамки, утрачивает качества смыслового ресурса, в котором по-настоящему нуждается молдавское общество.

«Это особенно остро ощущается, когда в страну приезжают зарубежные гости, которые интересуются ее историей, культурным наследием. И тут выясняется, что, кроме знаменитых Криковских подвалов, где хранятся коллекции молдавских вин, да нескольких открыточных пейзажей, показать почти нечего», — посетовал Ткачук. А ведь рассказать есть о чем, и после таких бесед об истории края, о том, какие здесь сталкивались исторические персонажи, слушатели начинают недоверчиво расспрашивать: «Почему про это нигде не написано? Почему про это не снято кино?»

Забытая история

Например, даже в самой Молдове мало кто знает, что в самом известном историческом заповеднике страны, Старом Орхее, в XIV веке находился гигантский золотоордынский город Шехр ал-Джедид ал-Махруса, ставка хана Джанибека. И в этом месте сохранились остатки крупнейшей на тот период мечети Золотой Орды площадью три тысячи квадратных метров. А наследие готов-германцев, проживавших в этом регионе несколько столетий? Ведь именно здесь первый епископ Готии Ульфила создал в 40-е годы IV века готский алфавит, перевел на готский язык библию, о чем свидетельствует более поздний список с этого перевода, который хранится в библиотеке Университета Упсалы в Швеции.

К сожалению, констатировал Ткачук, с советских времен в истории Молдавии продолжают существовать «репрессированные культуры и народы древности», о которых не принято упоминать ни в школьных учебниках, ни в туристических путеводителях. «Так, влияние на наш край иранской, тюркской, германской, славянской культур упоминается мельком, мимоходом. Но средневековая и современная молдавская культура с ее романо-славянской, латино-кириллической душой просто остается непонятой без этого гармоничного контекста. И ее постоянно пытаются подредактировать то в одну, то в другую сторону, совершая насилие, лишая естественности», — убежден историк. Чтобы противостоять этим попыткам, он ушел из политики, где был ключевым советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина, и занялся просветительской деятельностью.

От противостояния к диалогу

Молдова веками была известна межэтнической терпимостью, культурной щедростью, многоязыкой разноголосицей, и именно таков открытый всем ветрам и влияниям народ — самый ценный коммуникационный ресурс региона, подчеркнул Ткачук. «Сейчас же большинство молдавских элит торгуют только одним товаром — противостоянием, заставляя людей враждовать, делиться на «молдаван-румын», «коренных и пришлых», «пророссийских и проевропейцев», — сетует ученый.

«Очень многому в понимании своего прошлого мы можем научиться даже у соседней Румынии, — замечает Ткачук. — В отличие от Молдовы, там в средних школах не преподается ксенофобский курс «Истории румын», осужден Холокост, запрещено прославление фашистов — диктатора Антонеску и лидера «Железной гвардии» Кодряну. Никто не отрицает вклад России в становление румынской государственности. Некоторым молдавским политикам и общественным деятелям не хочется в это верить, не хочется это слышать».

Как напомнил историк, в Бухаресте центральный проспект продолжает носить имя царского генерала Павла Дмитриевича Киселева — того самого, под руководством которого в период российского протектората в Молдавии и Валахии были утверждены первые конституции — Органические регламенты, предусматривавшие разделение властей, наличие протопарламентов, ограничение прав боярства и права личности для цыган. Тогда просвещенный Запад и вестернизация пришли на Балканы с Востока, в облике России — в том числе и потому, что к Западу от Молдавии и Валахии находилась Османская империя. Это весьма курьезный период, и Румыния о нем не забывает, а вот в Кишиневе улицы Киселева нет, заметил Ткачук.

«Быть страной-бруствером, окопом, водоразделом, может, и героизм, но все же лучше быть местом встречи культур и языков. А еще лучше — рассказывать людям правду об их истории. Собственно, это мы и начинаем делать. А это уже путь к иной, не конфликтной репутации страны — пусть все еще бедной, но родной и близкой не только для тех, кто в ней живет, но и для тех, кто в нее приезжает», — уверен Ткачук.