Предложение от Termoelectrica для самых ответственных потребителей

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Общество
Многоквартирные дома в столице, не имеющие долгов за потребление тепла, получат бесплатную гидропромывку и опрессовку внутридомовой отопительной системы. Такую услугу предоставляет Termoelectrica в рамках своей ежегодной кампании „Платишь по счетам зимой – получаешь награду летом”, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу поставщика тепла, чтобы воспользоваться этим предложением, управляющие многоквартирными домами должны подать соответствующую заявку до 31 августа.
Как рассказал генеральный директор Вячеслав Ени, посредством этой кампании производитель и поставщик тепла хочет оценить усилия, предпринимаемые самыми ответственными потребителями, которые вовремя оплачивают счета за отопление. Одновременно, кампания призвана дать стимул остальной части потребителей соблюдать свои обязанности по оплате счетов.
Список многоквартирных домов, которые смогут воспользоваться этим предложением, будет опубликован на сайте www.termoelectrica.md 1 сентября, после обновления информации об оплате потреблённого тепла.
Услуги по гидропромывке и опрессовке внутридомовой отопительной системы являются обязательными и стоят несколько тысяч леев. Обычно их оказывают экономические операторы, имеющие соответствующую лицензию. Сэкономленные деньги управляющие смогут перенаправить на выполнение работ инвестиционного характера или на модернизацию многоквартирных домов.
В прошлом году в рамках кампании „Платишь по счетам зимой – получаешь награду летом” были вознаграждены 14 многоквартирных домов.
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