Предложение от Termoelectrica для самых ответственных потребителей

Многоквартирные дома в столице, не имеющие долгов за потребление тепла, получат бесплатную гидропромывку и опрессовку внутридомовой отопительной системы. Такую услугу предоставляет Termoelectrica в рамках своей ежегодной кампании „Платишь по счетам зимой – получаешь награду летом”, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу поставщика тепла, чтобы воспользоваться этим предложением, управляющие многоквартирными домами должны подать соответствующую заявку до 31 августа.

Как рассказал генеральный директор Вячеслав Ени, посредством этой кампании производитель и поставщик тепла хочет оценить усилия, предпринимаемые самыми ответственными потребителями, которые вовремя оплачивают счета за отопление. Одновременно, кампания призвана ​​дать стимул остальной части потребителей соблюдать свои обязанности по оплате счетов.

Список многоквартирных домов, которые смогут воспользоваться этим предложением, будет опубликован на сайте www.termoelectrica.md 1 сентября, после обновления информации об оплате потреблённого тепла.

Услуги по гидропромывке и опрессовке внутридомовой отопительной системы являются обязательными и стоят несколько тысяч леев. Обычно их оказывают экономические операторы, имеющие соответствующую лицензию. Сэкономленные деньги управляющие смогут перенаправить на выполнение работ инвестиционного характера или на модернизацию многоквартирных домов.

В прошлом году в рамках кампании „Платишь по счетам зимой – получаешь награду летом” были вознаграждены 14 многоквартирных домов.