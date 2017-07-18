Молдавские дзюдоисты получили в подарок 100 кимоно

Молдавские дзюдоисты получили новую экипировку. Сто кимоно переданы в дар Федерацией дзюдо Японии через посла этой страны в Республике Молдова Масанобу Йошии.

Кимоно будут распределены в специализированные школы и клубы дзюдо.

"Кимоно для дзюдоиста, как мяч для футболиста. Без экипировки этим видом спорта заниматься невозможно",- отметил министр спорта и молодёжи Виктор Зубку.

"Не могу сказать, что это что-то из ряда вон выходящее. Но приятно. Благодарны за любую помощь. Это станет мотиваций для детей, занимающихся дзюдо". - сказал генеральный секретарь Федерации Дзюдо Молдовы Валерий Думиникэ

По мнению посла Японии в Республике Молдова Масанобу Йошии: "Спорт позволяет нам лучше узнать друг друга и развивать дружеские отношения между нашими странами. Тем более, что дзюдо является символом японского спорта"

Два месяца началась реализация нового проекта молдавской и японский федераций дзюдо. Японские тренеры Ишикава Хиронори и Ямашина Рио в течение месяца проводили мастер-классы для детей из Кишинева, Бельц, Хынчешть и Комрата.

Проектом также предусмотрена стажировка молдавских дзюдоистов в Японии.