Киртоакэ работает, когда хочет // Градоначальник задерживает подписание распоряжений

Мэрия Кишинева выходит из себя из-за упрямства столичного мэра Дорина Киртоакэ и бойкота, который объявили ряд сотрудников после ареста градоначальника. Председатель заседания Муниципального совета Кишинева (МСК) Вячеслав Булат сегодня напомнил им про регламент и необходимость исполнять свои служебные обязанности. В свою очередь вице-мэр Нистор Грозаву пожаловался на то, что Дорин Киртоакэ отказывается подписывать ряд распоряжений, в том числе указ о назначении и.о. секретаря МСК. При этом ранее градоначальник подписл несколько распоряжений внутреннего пользования.

«От имени Муниципального совета обращаемся к служащим подразделений мэрии и некоторых муниципальных предприятий. Уважаемые госслужащие, не надо устраивать бойкот и блокировать работу муниципалитета. Если вы прочитаете регламент управлений и секций, в которых работаете, и посмотрите в должностную инструкцию, то увидите, что первой вашей задачей является обеспечение выполнения решений Муниципального совета. Просим обеспечить четкое исполнение обязанностей, указанных в регламенте и должностной инструкции», — сказал сегодня председатель заседания МСК Вячеслав Булат.

Вторую причину, по которой заблокирована работа мунсовета, назвал вице-мэр Нистор Грозаву. По его словам, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ отказывается подписывать ряд распоряжений, в том числе о назначении исполняющего обязанности секретаря МСК.

«Исполняющий обязанности секретаря МСК, избранный Советом, все ещё не нанят. Господин [Адриан] Талмач находится в отпуске, его надо вызвать и заново трудоустроить путем трансфера из претуры сектора Рышкань в мэрию муниципия Кишинев. Эта процедура не завершена. Проект решения мэра готов, есть обращение, которое я подготовил в тот же день, когда было утверждено решение МСК, однако у нас до сих пор нет ответа. Я знаю, что граждане ждут различные разрешительные документы, которые нужны для их работы, легализации имущества и т.п. », — отметил Грозаву.

Председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан попросил компетентные органы высказаться по сложившейся ситуации.

«Дорин Киртоакэ дает указания из дома? Находясь под домашним арестом, он блокирует работу муниципия Кишинев... Нужно, чтобы компетентные органы высказались. Так больше продолжаться не может. Один гражданин сидит дома и поступает так, как ему вздумается, блокирует работу всего муниципия», — сказал социалист.

Дорина Киртоакэ задержали 25 мая по обвинению в коррупции в деле о платных парковках. 26 мая столичного градоначальника поместили под домашний арест на 30 суток. 22 июня суд продлил домашний арест ещё на 25 дней.

Спустя несколько дней после ареста Киртоакэ, несколько сотрудников мэрии попросили освободить градоначальника, объяснив, что работа городской администрации парализована.