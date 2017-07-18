Депутатская неприкосновенность: почему отозван законопроект?

Виктор Суружиу

Инициатива о внесении поправок в Конституцию для отмены депутатской неприкосновенности, которая была широко разрекламирована и активно продвигалась правящим парламентским большинством, снова потерпела фиаско.

Законопроект, принятый в первом чтении три месяца назад, исключен из повестки дня законодательного органа. По всей видимости, история с отменой депутатского иммунитета бесконечна. Депутаты каждого парламента поднимают вопрос добровольного отказа от неприкосновенности. Но, хотя на словах многие готовы отказаться от неё хоть сейчас, при реализации этой идеи выясняется, что всё не так просто. В конечном итоге отмена иммунитета не нужна ни властям, ни оппозиции.

История законопроекта из «списка приоритетов»

В силу своего статуса депутат обладает многочисленными привилегиями. Их задача – защита от давления, гарантия безопасности, свободного исполнения мандата и независимости в суждениях и поступках. Закон надёжно охраняет народных избранников от уголовного и административного преследования. Вопрос об отмене иммунитета разрешается в исключительных случаях тайным голосованием депутатов по запросу генерального прокурора.

В настоящее время третья часть статьи 70 Конституции предусматривает, что «депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, или привлечён к судебной ответственности без согласия парламента, данного после заслушивания депутата». Законопроект об исключении этой нормы из Конституции был инициирован депутатами правящего большинства и зарегистрирован в парламенте 21 апреля 2016 г. При этом предлагалось сохранить положение о том, что депутата нельзя подвергнуть преследованию или привлечь к юридической ответственности за его взгляды.

Инициатива была представлена как часть стратегии Демократической партии по реформированию политического класса и обеспечению неподкупности парламентариев. Как заявлял спикер Андриан Канду, проект по отзыву депутатского иммунитета фигурирует в списке приоритетов нынешней сессии законодательного органа.

Парламентское большинство утвердило поправки в Конституцию 30 марта в первом чтении, однако на этом история законопроекта подошла к финалу. Сегодня в парламентской базе законопроектов значится, что этот документ отозван. Официальная причина его исключения из повестки дня – истечение срока рассмотрения. Поскольку с момента регистрации прошло более года, документ автоматически перешел в категорию отозванных законопроектов. В этой связи обсуждение и принятие поправок в Конституцию в первом чтении считается недействительным.

Большинство авторов инициативы избегают комментариев на эту тему. В Демократической партии говорят, что не намерены отказываться от идеи отмены парламентской неприкосновенности, несмотря на фиаско с конституционным законопроектом. Демократы рассчитывают снова выступить с подобной инициативой, и не исключено, что совсем скоро будет дан старт разработке нового законопроекта, который ещё раз пройдёт через все процедуры, в том числе Конституционный суд.

В погоне за рейтингом

Акции по отмене депутатской неприкосновенности в Молдове уже давно стали традицией, в особенности в контексте избирательных кампаний и других значимых политических событий. На этот раз, по мнению экспертов, инициатива была направлена на улучшение рейтинга правящих партий, который, согласно опросам населения, продолжает снижаться. На протяжении последнего года Молдова балансирует на грани внеочередных парламентских выборов, и многие инициативы носят откровенно предвыборный характер.

Соцопрос, проведённый Фондом общественного мнения в прошлом месяце, говорит о том, что на парламентских выборах, если бы они прошли сейчас, пальма первенства досталась бы оппозиции – Партии социалистов с 52,2% голосов избирателей. За ней с большим отрывом идёт Партия действия и солидарности (ПДС), за которую проголосовали бы 28,9% граждан.

В то же время 56% респондентов заявили, что согласны с деятельностью главы государства, а работой парламента довольны только 19% респондентов. Согласно результатам того же опроса, президент Игорь Додон пользуется полным доверием 29% граждан, далее следуют лидер ПДС Майя Санду, которой полностью доверяют 16% граждан. На другом полюсе доверия находится главный либерал Михай Гимпу – с 1%.

На этом фоне у многих складывается впечатление, что в связи с прогнозами о возможном изменении политического расклада после выборов в пользу нынешней оппозиции, некоторые депутаты от правящего парламентского большинства сами опасаются потери неприкосновенности. Это может быть одной из причин, по которым правящее большинство не проявляло особого рвения в продвижении поправок в Конституцию. Ведь при таком сценарии парламентский иммунитет действующим правителям может очень пригодиться: парламентская оппозиция неоднократно обвиняла их во всевозможных нарушениях законодательства, коррупции и других грехах.

С другой стороны, как ни странно, многим депутатам нечего бояться: они не вступают в противоречия с законом и не представляют интереса для следственных органов. Но даже эта категория народных избранников опасается отмены иммунитета – по привычке, без всякой мотивации. Поэтому мнения авторов законопроекта об изменении статьи 70 Конституции для ряда их коллег отнюдь не руководство к действию, даже в рамках правящего большинства.

Бесперспективность и популизм

Вероятнее всего, авторы конституционного законопроекта изначально понимали, что в нынешних политических реалиях он обречён на провал, поскольку не найдёт достаточной поддержки в парламенте. За изменение Конституции должны проголосовать две трети депутатского корпуса – 67 из 101 депутата. При этом социалисты, коммунисты и либерал-демократы сразу высказались против отмены иммунитета, считая, что это в какой-то степени лишит депутатов возможности доносить до своих избирателей справедливую и объективную информацию.

Инициатива, представленная депутатами парламентского большинства, была раскритикована оппозицией, которая посчитала законопроект «политической дубинкой», т.к. молдавская юстиция «находится под политическим контролем». Социалисты заявили, что до тех пор, пока система правосудия в Молдове и все правоохранительные органы находятся под прямым политическим контролем, власти смогут использовать этот рычаг для запугивания и репрессий против неудобных депутатов. ПСРМ готова вернуться к рассмотрению подобной инициативы «после того, как в стране будет наведён порядок».

Социалистов поддержали и коммунисты, которые припомнили неоднократные попытки лишить парламентской неприкосновенности лидера ПКРМ Владимира Воронина по делу об апрельских событиях 2009 г. Хотя экс-президента в итоге оставили в покое, практика показывает, что при желании снять с депутата его иммунитет вполне реально. В то же время до сих пор действующие нормы относительно неприкосновенности срабатывали исключительно в пользу властей. Из порядка 30 запросов, направленных генпрокурором в парламент на протяжении последних 15 лет, все обращения касались депутатов от оппозиции. Единственным исключением стал случай с бывшим лидером либерал-демократов Владом Филатом.

Депутаты от ЛДПМ тоже не выразили восторга по поводу инициативы бывших коллег по проевропейской коалиции, считая, что отказ от иммунитета повысит уязвимость парламентариев и даст властям еще один инструмент для давления на них. Примечательно, что ранее в своих предвыборных посылах либерал-демократы регулярно апеллировали к этой теме. В рамках одной из электоральных кампаний депутаты от ЛДПМ обещали добровольно и в полном составе отказаться от неприкосновенности. В 2012 г. они разработали соответствующий законопроект, но демократы и либералы, входившие тогда вместе с ЛДПМ в правящий альянс, его не поддержали.

Кстати, в Конституционном суде тоже мнения разделились вокруг идеи отказа от парламентской неприкосновенности, несмотря на наличие положительных заключений по законопроектам разных лет, предусматривающим изменение статьи 70 Конституции. Подобные инициативы рассматривались неоднократно, и в архивах КС можно найти особое мнение бывшего председателя этой инстанции Александра Тэнасе, который предупреждает в нём о рисках, которые влечёт лишение депутатов иммунитета. По его мнению, это ограничивает демократию и отдаляет от сути правового государства.

Бесперспективность и популизм инициативы об отмене иммунитета не раз признавал в своих интервью и секретарь Венецианской комиссии Совета Европы Томас Маркет. По его мнению, то, что может быть уместным в хорошо налаженной политической системе, не всегда срабатывает в условиях нестабильности. В одном из последних докладов Венецианской комиссии говорится, что в некоторых странах необходимы положения, которые могут выполнить демократическую функцию защиты парламента, как института, и парламентской оппозиции. Речь идет прежде всего о защите от ненадлежащего давления или преследования со стороны исполнительной и судебной властей или политических оппонентов.