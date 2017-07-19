Член ПНЕ? Депутат Владимир Чернат ставит все точки над «и»!

Бывший член Либеральной партии (ЛП) Владимир Чернат, который сейчас является неафиллированным депутатом парламента, раскрыл для ТРИБУНА подробности его нынешних отношений с партией Национального единства (ПНЕ) и свои политические планы на будущее.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Влад Чернат заявил, что он входил в состав инициативной группы партии, созданной Анатолом Шалару.

«Мы создали инициативную группу, чтобы объединить правое крыло политической горизонтали, чтобы попытаться его расширить и объединить. Изначально это было нашей задачей, не создание партии. Но теперь все получилось – инициативные группы объединились, и была создана и партия», — уточнил Чернат.

На вопрос, не намерен ли он вступить в ПНЕ, Владимир Чернат заявил, что на данный момент он не представляет ни одну из политических партий. «Да, возможно, в отдаленном будущем. Все зависит от того, как они будут справляться, и конечно, от того, получат ли они ожидаемый кредит доверия. В 2017 году, когда я вступил в ЛП, нас именно это и объединило. Мы не были знакомы все между собой, но идея нас объединила, может быть, так произойдет и в этот раз», — заявил депутат.

На вопрос, что он думает о шаге, сделанном ПНЕ, и есть ли у этой партии будущее, Чернат ответил, что «это великолепная идея».

«Я рад, что им удалось, потому что затея казалась провальной, но, в конце концов, они доказали, что последовательны и стойки. Браво! Если бы все правые партии понимали, что лишь объединив усилия, можно избавиться от бед, которые наводят на нас левые партии, тогда быть может мы смогли бы с этим справиться. Всегда правых партий было много, но они нас не объединяли. Избиратели всегда стояли перед дилеммой. Поэтому, хвала им, они стали примером достойным для подражания», — заявил Чернат.

Андриана Кептине