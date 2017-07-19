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Член ПНЕ? Депутат Владимир Чернат ставит все точки над «и»!
19.07.2017

Бывший член Либеральной партии (ЛП) Владимир Чернат, который сейчас является неафиллированным депутатом парламента, раскрыл для ТРИБУНА подробности его нынешних отношений с партией Национального единства (ПНЕ) и свои политические планы на будущее.  

Корреспонденту портала ТРИБУНА Влад Чернат заявил, что он входил в состав инициативной группы партии, созданной Анатолом Шалару.

«Мы создали инициативную группу, чтобы объединить правое крыло политической горизонтали, чтобы попытаться его расширить и объединить. Изначально это было нашей задачей, не создание партии. Но теперь все получилось – инициативные группы объединились, и была создана и партия», — уточнил Чернат.

На вопрос, не намерен ли он вступить в ПНЕ, Владимир Чернат заявил, что на данный момент он не представляет ни одну из политических партий. «Да, возможно, в отдаленном будущем. Все зависит от того, как они будут справляться, и конечно, от того, получат ли они ожидаемый кредит доверия. В 2017 году, когда я вступил в ЛП, нас именно это и объединило. Мы не были знакомы все между собой, но идея нас объединила, может быть, так произойдет и в этот раз», — заявил депутат.

На вопрос, что он думает о шаге, сделанном ПНЕ, и есть ли у этой партии будущее, Чернат ответил, что «это великолепная идея».

«Я рад, что им удалось, потому что затея казалась провальной, но, в конце концов, они доказали, что последовательны и стойки. Браво! Если бы все правые партии понимали, что лишь объединив усилия, можно избавиться от бед, которые наводят на нас левые партии, тогда быть может мы смогли бы с этим справиться. Всегда правых партий было много, но они нас не объединяли. Избиратели всегда стояли перед дилеммой. Поэтому, хвала им, они стали примером достойным для подражания», — заявил Чернат.

Андриана Кептине


 
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