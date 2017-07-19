Евгений Собор: Еще есть шанс предотвратить государственное самоубийство

Евгений СОБОР

В предыдущей статье (см. «МВ» от 14 июля 2017 с.г.) мы констатировали неоспоримый факт: молдавская государственность не окрепла, она весьма хрупка, удавка на шее суверенной Республики Молдова уверенно затягивается. И этому способствует в немалой степени «страусиная политика» всех ветвей власти и даже «четвёртой власти» в лице многих СМИ. Наступил момент, когда уместно будет вспомнить высказывание Маркса: «Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие».

Государственность остаётся высшей ценностью общества, народа, нации. Это проверенная историей форма самоорганизации людей. Народ, писал известный немецкий философ Макс Вебер, становится нацией, если создаёт государство.

Молдавское феодальное государство было создано в 1359 году, оно древнейшее в Европе, его возраст - 658 лет. А мы замкнулись только на 26 годах независимости. Людям не до «молдавского вопроса» - и этим пользуются анитистаталисты и антимолдовенисты, которые хотят лишить идентичности даже Штефана чел Маре, который проливал кровь за молдавское государство. Он усилиями наших «патриотов» уже стал… румыном!

Все точки над «i» расставил известный автор книг по истории Румынии, профессор факультета истории Бухарестского университета Лучиан Бойя, сказавший: «Я с уверенностью заявляю, что Штефан чел Маре не был румыном, не считал себя румыном, и его идентичность говорит о том, что он был молдаванином, а не румыном, что он считал, что говорит на молдавском… Идентичность не падает с неба, вы берёте на себя идентичность и подтверждаете её. Молдова имела свою собственную идентичность по отношению к Цара ромыняскэ и другим румынам».

Это - историческая правда. Удивляет, что наши историки не цитируют этого учёного. Политически невыгодно? Идёт вразрез с идеологическим заказом?

Есть надежда на то, что после выборов-2018 правящий политический класс способствует организации широкой политико-общественной дискуссии о национальной идентичности и молдавской государственности. Принципы суверенитета и целостности Республики Молдова должны быть во главе угла таких дискуссий.

Сегодня, как никогда ранее, актуален вопрос: сумеют ли Молдова, её политики, после выборов-2018 опровергнуть закон Тойнби «о государственном самоубийстве»? Сумеет ли наше общество «повзрослеть» и адекватно ответить на посягательства на нашу идентичность и государственность? Думаю, сумеет, если его величество Избиратель будет голосовать умом, а не сердцем, тестируя всех «слуг народа» на верность национальным интересам.

Есть смысл до выборов сформулировать «дорожную карту», домашнее задание для тех, кто желает нами порулить. Главное – чтобы пробудились от политической спячки здоровые, патриотические силы общества, не желающие падения в объятия другого «старшего брата» и превращения из страны в провинцию. Чтобы переломить ситуацию, нужны политическая воля и целый комплекс хорошо продуманных решений. Я позволю себе тезисно высказать свои соображения.

Первое. После выборов-2018 нужно официально, на уровне декларации президента, парламента и правительства, осудить ранее проводившуюся политику «двойных стандартов» по вопросу молдавской идентичности и государственности. Настало время признать: вопрос национальной идентичности является внутриполитической проблемой, он возник вследствие денацификации молдаван после приобретения независимости. Это проблема выживания государствообразующей нации, объединения двух берегов Днестра и налаживания цивилизованных межнациональных отношений. Образование «пятой колонны» - большая опасность для страны, она может стать искрой гражданской войны.

Второе. Ответственность государственной власти за защиту суверенитета - «несущая конструкция» современного международного права. Суверенитет государства защищен Уставом ООН и подтверждён Декларацией о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 1965 года. Во внешней политике вопросы суверенитета и невмешательства должны стать ключевыми в любых переговорах с теми, кого принято называть ведущими мировыми державами, а также близкими европейскими партнёрами. Наше главное требование - не поддерживать антигосударственные силы. В случае продолжения вмешательства извне, согласно Уставу ООН, вопрос должен стать предметом внимания Совета Безопасности.

Третье. Во внутренней политике утвердить правило: избрание депутатов парламента, подбор и расстановка кадров во всех сферах исполнительной власти будет проведено путём тестирования на их преданность Родине, защиту её суверенитета. С этой целью провести кадровую люстрацию во всех министерствах и ведомствах тех, кто проповедует антимолдовенизм, способствует распаду государства и наживается, торгуя Родиной. Без этих мер мы рискуем стать страной с антимолдавской диктатурой.

Четвёртое. Кризис идентичности, государственности, суверенитета таков, что потребуётся серьёзное законодательство. Конституция нуждается в новом обличии - принципы суверенитета, национальной безопасности в ней сформулированы настолько обтекаемо, что сложно понять: наш Основной Закон - за или против нашей государственности?

Отсутствует понятие идентичности. По конституции Украины, статья 11, «государство содействует консолидации и развитию украинской нации, её исторического сознания, традиций и культуры…». А что в Молдове? В Конституции вы не найдёте фраз «молдавская нация» и «молдавский народ». И это было сделано авторами сознательно, с прицелом на развал государства. В Основном законе должно быть чётко написано, что молдавский народ является государствообразующим народом.

Пятое. Конституция не закреплена законами, регламентирующими защиту суверенитета от вмешательства извне и политических сил, способствующих развалу независимой Республики Молдова. Во многих постсоветских республиках действует «закон об уголовной ответственности за сепаратизм и призывы к развалу государства». И нам он нужен!

У нас юристы считают, что судить надо за конкретные действия, а за призывы развалить государство – нет. Разве это не юридический идиотизм? Если человек, партия публично записывает в свою программу цель разрушения нашей государственности, идентичности и суверенитета, он должен понести наказание.

Шестое. Настало время обновить в законодательной системе понятие «государственной измены». Из-за несовершенства Конституции и УК совершить госизмену стало просто: это понятие размыто, и каждый трактует его по-своему. В Литве, к примеру, публично призывающий к изменению конституционного строя, покушению на независимость, на государство наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. За такие же деяния в Украине наказывают на 10-15 лет.

После выборов-2018 мы ожидаем от новой власти появления стратегического проекта РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА - генеральный план борьбы за Независимую Молдову. В этих целях надлежит заменить кривые зеркала информационного пространства нашей идентичности и государственности, защиты национальной безопасности. И тогда наш народ поймет, кто есть кто в молдавской политике, что означает сегодня «либеральный душок» под соусом прав и свобод разрушения государства. Тогда он осознает, наконец, что Родина в опасности.

Откровенно говоря, меня терзают смутные сомнения: не слишком ли многого я ожидаю от выборов-2018, преувеличивая роль новой элиты? Не окажутся ли тревоги о судьбе Республики Молдова «инъекцией в протез»?

Остаётся обратиться ко всем жителям Молдовы и зарубежной диаспоры с призывом: объединяйтесь! Пора вернуть своё достоинство, отстаивать честь Родины и своих предков!