Впервые рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против судьи, вышедшего на пенсию

Высший совет магистратуры (ВСМ) разрешил во вторник, после часового обсуждения за закрытыми дверями, возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи Апелляционной палаты Кишинева (АПК) Михаила Чугуряну.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на источник в ВСМ, на этом настоял генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Причина - многочисленные нарушения, допущенные судьей и подпадающие под действие статьи 307 УК РМ "Намеренное вынесение судом противозаконного решения".

Достоверный источник агентства утверждает, что Чугуряну имел отношение к вынесению десятков неправомерных решений, позволивших передать в частные руки землю в Кишиневе (порядка 800 га собственности, главным образом, технологическо-экспериментальной станции "Кодру"). Сам Чугуряну, присутствовавший на заседании ВСМ, отказался общаться с прессой. Он был отправлен в отставку 29 марта 2017 г., согласно заявлению о выходе на пенсию.

Как пояснил в беседе с корреспондентом агентства "ИНФОТАГ" член ВСМ Теодор Кырнац, в практике ВСМ впервые рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи, формально покинувшего систему.

"Однако с возникновением обстоятельств, по которым возбуждается уголовное дело, у ВСМ есть право, прописанное в законодательстве, приостановить все пенсионные начисления, надбавки, которые положены были Чугуряну как добросовестному судье с его выходом на пенсию. Помимо вынесения заведомо неправомерных решений, он обвиняется в злоупотреблении служебным положением", - сказал он.

С 2009 года генеральный прокурор около 60 раз запрашивал у ВСМ согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 64 судей. Всего было возбуждено 39 дел, однако, все они разваливались в ходе слушаний, либо судьи отделывались условными наказаниями. Лишь однажды судья был приговорен к лишению свободы, но сумел бежать прямо из зала суда - полиция безуспешно разыскивает его четвертый год подряд.