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Молдавия начала силовую реинтеграцию Приднестровья
19.07.2017

Вчера на границе Украины с Приднестровьем Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип открыли совместный молдавско-украинский КПП «Кучурган – Первомайское». В  перспективе появится еще 13 КПП и Приднестровье окажется в пограничном кольце, из которого без спроса у Кишинева и Киева ни въехать, ни выехать. Однако блокада – не главное. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил «НГ», что для Кишинева восстановление контроля над своей восточной границей – шаг к вступлению в НАТО и ЕС. А также – удар по интересам России.

То, что Молдавия и Украина установили совместные пограничные и таможенные посты на приднестровском участке границы, означает полную экономическую блокаду непризнанной республики, сказал «НГ» лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Он заметил, что это не главное. «КПП на приднестровском участке молдавско-украинской границы – это шаг Молдовы к вступлению в НАТО и ЕС. Неконтролируемая граница мешала евро-атлантической интеграции Молдовы. Это относится и к Украине – она также стремится в ЕС и НАТО, и у нее есть неурегулированные территориальные споры и открытая граница – с РФ в районе Донбасса и до последнего времени – с Молдовой (приднестровский участок)», – пояснил Красносельский. Он обратил внимание на то, что «фактическое закрытие Молдовой границы Приднестровья с Украиной –  удар по интересам России»: «В Приднестровье проживают 220 тыс. граждан РФ. Именно в отношении них будет ограничен пропуск в Одесскую область, их права – ущемлены. Я буду отстаивать их права. Надеюсь, Россия не бросит своих граждан».

«Тем более что у РФ есть рычаги воздействия на Кишинев», – подчеркнул глава Приднестровья.
Вадим Красносельский считает усиление контроля на границе с Приднестровьем ударом по интересам России. Фото с сайта www.president.gospmr.org
Вадим Красносельский считает усиление контроля на границе с Приднестровьем ударом по интересам России. Фото с сайта www.president.gospmr.org

По его словам, «посты на границе – начало силового сценария Кишинева против Приднестровья». «Речь идет об экономическом удушении Приднестровья, и это консолидированное решение всей молдавской власти. Президент Игорь Додон, выступающий за диалог с Приднестровьем и восстановление связей с Россией, также поддержал идею установления совместных молдавско-украинских контрольно-пропускных пунктов. Хотя на последнем заседании постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» (Молдова, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели) было принято решение: все, что касается Приднестровья, должно обсуждаться за столом переговоров в присутствии представителей Тирасполя. Но с нами никто ничего не обсуждал. Решение о КПП принималось в нарушение постановления формата «5+2», – подчеркнул Вадим Красносельский. Украина в данных условиях, по мнению главы приднестровской администрации, из страны – гаранта урегулирования приднестровского конфликта превращается в заинтересованную сторону. Особенно учитывая факт усиления Киевом силовой составляющей на границе с Приднестровьем. Известно, что к границе непризнанной республики были подведены подразделения национальной гвардии и полиции Украины. Туда же подтянулась и молдавская полиция. Кишиневская пресса отмечает, что ситуация напоминает предвоенную.

«Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье», – заявил Порошенко на совместном с премьер-министром Молдавии брифинге для СМИ.

«Возникает ощущение, что в стране целенаправленно формируется некая специфическая атмосфера, предшествующая активным действиям в Приднестровье. А возможно, и для проведения так называемой силовой реинтеграции – синхронно с Украиной. В таких случаях «информационная зачистка» просто обязательна», – пишет кишиневская газета «Молдавские ведомости». «Несомненно, обстановка в регионе обостряется, и процесс продолжится, так как сегодня, по существу, взламывается механизм, обеспечивавший поддержание мира в зоне конфликта», – делает вывод автор статьи. При этом он отмечает, что «совсем не случайно на дебатах по вопросам безопасности, организованных при содействии НАТО, эксперты обсуждают сценарии войны, развязанной Россией и Приднестровьем против Молдовы,   как нечто само собой разумеющееся, а политологи готовят «план урегулирования», в основе которого – односторонний диктат, давление, подчинение Тирасполя силой».

В передаче Fabrika на телеканале Publika TV было заявлено, что «приднестровскую проблему должна обсудить в Конгрессе США группа лоббистов». Участвовавший в передаче доктор исторических наук Руслан Шевченко сказал, что  Конгресс США может обсудить и вопрос о том, что «Молдова нуждается в поддержке и в пресечении экономических санкций со стороны РФ».

Ситуация в приднестровском урегулировании продолжает осложняться, заявила  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что «потенциал позитива, созданный двумя встречами президента РМ Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года, по сути, растрачивается впустую».

Ситуацию в Приднестровье обсудили посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуцэ  и государственный секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Они обговорили план мероприятий, посвященных 25-летию миротворческой операции на Днестре.  В то же время лидер Демократической партии РМ Владимир Плахотнюк в Нью-Йорке призвал США содействовать выводу из Приднестровья Оперативной группы российских войск и миротворцев РФ. Призыв поддерживают в правительстве и парламенте.


 
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