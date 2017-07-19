Илиан Кашу: "Некоторые представители примэрии продвигают идею частного управления некоторыми парками Кишинева"

Из-за вырубки деревьев и частного управления парками, Кишинев теряет зеленые зоны. Об этом говорилось во вторник на заседании муниципального совета.

Как передает "ИНФОТАГ", руководитель Ассоциации "Зеленое хозяйство" Елиферий Харуца представил на нем проект регламента о распределении и управлении зеленых зон Кишинева.

По его словам, цель регламента - правильное распределение зон, которые находятся под управлением "Зеленого хозяйства" и ознакомление жителей с возможностью обратиться к Ассоциации для решения проблем с деревьями.

Насчет пункта регламента, согласно которому рассмотрением зеленых зон муниципия должно заниматься Главное управление архитектуры и градостроительства, председатель фракции Европейской народной партии Руслан Кодряну сказал, что "это неправильно, так как защищать зеленые зоны Кишинева должно "Зеленое хозяйство", а не это управление, которое скажет вырубать деревья под новое строительство".

Вице-председатель "Нашей партии", муниципальный советник Илиан Кашу сказал, что "некоторые представители примэрии продвигают идею частного управления некоторыми парками Кишинева, например La Izvor, поскольку "Зеленое хозяйство" не справляется с уборкой и уходом за парком... Разрешить приватизацию парка - означает потерять его совсем. Я хочу, чтобы вы, вместе со всеми неравнодушными били тревогу, так как кроме приватизации парка существует и настояние того, кто владеет государством, построить 11-этажный отель в центральном парке столицы".

Советник привел в пример Вену, где никому не разрешено что-то строить в общественных парках, предложив со всей серьезностью отнестись к этой проблеме и "не оставлять безнаказанными тех, кто уничтожает город".