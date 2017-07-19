Граждане Молдовы признают, что самым важным партнером по развитию страны является Евросоюз

Европейский союз лидирует среди партнеров Молдовы по развитию, оказывая Кишиневу существенную финансовую помощь. Так считает большинство респондентов нового опроса общественного мнения, проведенного институтом IMAS. На втором месте находится Россия, за ней следует Румыния. Но несмотря на то, что многие граждане страны признают вклад европейского сообщества, провосточные настроения преобладают среди населения.

На вопрос, кто из партнеров по развитию оказывает нашей стране наибольшую помощь, почти 60% опрошенных указали на Европейский союз. Одна пятая считает, что больше всего Молдове помогает Россия, шесть процентов назвали Румынию, а три процента - США.

В то же время, половина респондентов положительно оценили европейские проекты, около 20-ти процентов - отрицательно.

По данным исследования, если бы в ближайшее воскресенье прошел референдум, за присоединение к Евразийскому союзу проголосовал бы 51% респондентов, а к Европейскому союзу - 49%.

Исследование проводилось по заказу демократической партии с 22 июня по 9 июля. Опросили 1111 человек из 67 населенных пунктов страны. Уровень погрешности составляет плюс-минус три процента.