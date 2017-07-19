Жизнь за решеткой! Как тюрьма изменила Филата, Мынзата и Платона

Настойчивость, с которой эксцентричный адвокат Валериан Мынзат все чаще высказывается по поводу осуществления возможного ремонта в кишиневском СИЗО не может не вызывать интереса.

Экс-премьер Влад Филат осознал собственный статус заключенного и смиренно отбывает наказание, в одиночестве, в отремонтированной камере, а предприниматель Вячеслав Платон лишен большинства собственных прав, ввиду неадекватного поведения. Обо всем этом рассказал в интервью порталу Deschide.MD ВРИО директора Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.

Глава ДПУ рассказывает о том, что известный предприниматель, Вячеслав Платон, ведет себя намного спокойнее, когда перешагивает порог тюрьмы, чем перед видеокамерами журналистов. Несмотря на это, он обращается по-хамски с сотрудниками учреждения, и именно из-за этого поведения его лишили возможности смотреть телевизор, разговаривать по телефону и многих других прав. Однако, питается Платон намного вкуснее, чем его коллеги по несчастью, потому что пища, и продукты, доставляемые Платону его близкими, являются исключительно высокого качества.

- Как себя ведет Вячеслав Платон на территории Сизо?

- Знаете, это напоминает поведение несовершеннолетних из Стрэшень. Вне тюрьмы он участник шоу, а на территории Сизо, он смирен, как овечка, и подчиняется действующему регламенту. Иногда его охватывает истерический смех, и он начинает просить прощения у наших сотрудников, за то что он подвергает их оскорблениям в прессе. Он находится в камере для одиночек, и располагает лишь самым необходимым, в соответствии с действующим законодательством. Его уголовное дело достаточно объемно, что в свою очередь говорит о превалировании негативного материала, а это приводит к наказанию задержанного.

Вследствие этого, он лишен телевизора, передач, телефонных звонков, краткосрочных встреч, не говоря уже о долгосрочных.. Несмотря на это, у него есть то, чего не могут себе позволить большинство остальных заключенных. Например, продовольствие, качество которого несоизмеримо выше того, что он получает на законных основаниях… Почти месяц назад, в его камере был произведен ремонт, стены выложены плиткой, заменено окно. Большинство посещающих его представителей различного рода организаций ожидают увидеть его, прозябающего в разрухе, но когда им открывают двери, они уже ничего не могут сказать.

- Ремонт был произведен за его личный счет?

- Нет, конечно. Платон не из тех людей, который станет это делать…

В случае Влада Филата дела обстоят значительно спокойнее. Его постоянно посещает родной брат и отец. Его не перевели в Липканскую тюрьму, ввиду наличия обращения прокуратуры, на предмет необходимости проведения неких уголовно-процессуальных мер. Из чего можно сделать вывод, что бывший премьер является фигурантом одного, либо нескольких уголовных дел, возможно в качестве обвиняемого, или – свидетеля. Недавно ему было произведено хирургическое вмешательство, связанное с зубным имплантатом.

- С чем связана задержка перевода Влада Филата в Липканскую Тюрьму?

- Господин Филат находится в закрытом секторе исполнения наказания. Таковой тоже имеется. В нем находятся заключенные, по отношению к которым у правоохранительных органов есть различные требования, вопросы, а так же, в отношении которых необходимо проведение дополнительных мероприятий, кроме исполнения окончательного приговора. Господин Филат, в соответствии со статусом обязан провести исполнение тюремного срока в Липканской тюрьме, однако все то время, сколько по отношению к нему у следствия имеются определенные вопросы, связанные с другими эпизодами, не существует никакой логики в его переводе, и регулярной доставке и отправке из Кишинева в Липканы и наоборот. В секторе, в котором он находится, законом предусмотрено осуществление ремонта за счет заключенного. Вследствие этого, Филат сделал там ремонт за собственный счет. Он примерно ведет себя, за что ему было позволено иметь допускаемые законом предметы быта, телевизор, и прочие.

- После вынесения окончательного приговора, были ли у него выходы на свободу: на прием к врачу, в прокуратуру, в суд, и т.д.?

- С тех пор как я здесь служу – нет.

- А каково состояние его здоровья?

- У меня нет никакой информации, из которых бы следовало об ухудшении состояния здоровья заключенного Филата. Он был препровождён к врачу всего один раз, ввиду одного из имплантатов, для чего потребовалось хирургическое вмешательство. Заключенным позволяется законом выбирать клинику и врача по собственному усмотрению, естественно, за собственный счет. В наши задачи входит лишь определение временного отрезка, когда данный выезд может быть осуществлен, ввиду необходимости обеспечения всех мер безопасности.

- Случались ли когда-нибудь обстоятельства, при которых господин Филат мог бы встретиться с господином Платоном?

- Категорически нет. Во-первых, это не является возможным, с точки зрения географии. И даже если бы это гипотетически стало возможным, в результате пресечения общего коридора, они бы все равно не смогли бы никак взаимодействовать, потому как все сотрудники пенитенциарных учреждений руководствуются регламентом, в котором сказано, что в случае, если в коридоре находится один заключенный, а на встречу ему направляется вторым, конвой обязан повернуть его лицом к стене, пока другой не пройдет. Они физически не могут поздороваться, обняться, или произвести еще какие либо действия.

- Кто посещает господина Филата?

- Его посещают члены семьи: в основном отец, либо брат. Один раз его навещали депутаты Тудор Делиу и Мария Чобану, несмотря на то, что с самого начала они приехали во внеурочный час, когда там было достаточно многолюдно, но затем, немного позже им было позволено войти. В остальном, самыми частыми гостями в камерах у Платона и Филата являются прокуроры…

Валериан Мынзат является инициатором неоплачиваемого труда. Также он поступал и во время предварительного ареста, несмотря на это, он пока не написал ни единого заявления по данному поводу.

- Чем занимается Валериан Мынзат? Сколько заключенных находится с ним в одной камере? Просит ли выделить ему дополнительные часы неоплачиваемого труда?

Он очень спокойный. В камере вместе с ним находятся еще трое заключенных. Вероятнее всего, в силу собственной профессии он хорошо знаком с правами и обязанностями заключенных, благодаря чему проблем с ним нет. Во время разговора с главой учреждения он постоянно вносит предложения по благоустройству, «там необходимо сделать это, тут – другое, а вон там еще кое-что… и я бы мог это сделать, в том, что касается ремонта», однако, мы еще не дошли до момента предоставления им официального заявления, на основании которого мы сможем принять его предложения, либо отвергнуть их. Сколько еще он будет думать, над подобного рода заявлением, сказать трудно.

В более полном интервью мы сможем узнать и о поведении несовершеннолетних, погубивших Кристину Пархоменко, 14 летнюю девочку из Стрэшень. Кроме этого, глава пенитенциарного ведомства расскажет в подробностях о случае, произошедшем утром 3 июня. Данный инцидент получил серьезную огласку в СМИ, и был расценен как «бойня в 13 СИЗО».

Из интервью станет ясно, когда, наконец, в центре столицы перестанет существовать СИЗО N13, а также, узнаем детали о проведении реформы в пенитенциарных учреждениях. Вместе с этим, мы поговорим о серьезных операциях, проводимых департаментом, связанных с сотнями обысков в камерах и кабинетах сотрудников ведомства, по многочисленным уголовным делам. Мы также предоставим детали о совместной операции ДПУ, НАЦ и АП, проведенной в Бендерской тюрьме, находящейся на территории, контролируемой сепаратистскими властями левобережья. Поговорим об уголовной культуре, тенденциях в утаивании запрещенных объектов, о самом опасном пенитенциарном учреждении, и сфере влияния воров в законе.

Полное интервью будет опубликовано в ближайшее время на страницах портала Deschide.MD