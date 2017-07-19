Чего ждет МВФ от властей Молдовы?

Международный валютный фонд призывает власти Молдовы продолжить внедрение реформ, согласованных с партнерами по развитию.

Об этом заявил глава миссии МВФ Бен Келмансон на встрече с председателем парламента Молдовы Андрианом Канду, уточнив, что их хорошее внедрение имеет решающее значение для развития страны, передает NOI.md.

Бен Келмансон отметил, что целью рабочего визита в Кишинев Миссии экспертов МВФ, осуществляемого в период с 17 по 21 июля, является изучение макроэкономической ситуации и прогресса в процессе реализации реформ в ключевых областях. По словам главы миссии, на осень запланирована вторая оценка программы Молдовы с МВФ.

В свою очередь председатель парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы продолжают внедрение реформ по оздоровлению банковской системы. В ходе встречи спикера с Миссией экспертов МВФ стороны обсудили в ходе диалога приоритеты на законодательном уровне по продолжению процесса оздоровления банковской системы Молдовы.

«Мы продолжаем внедрение реформ для оздоровления банковской системы, в соответствии с приоритетами, установленными с нашими партнерами по развитию, а дискуссии с экспертами помогают их более эффективной реализации», – заявил Андриан Канду.

В ходе дискуссий спикер коснулся последних законодательных изменений, принятых парламентом. Речь идет о принятии в первом чтении Закона о банковской деятельности, устанавливающего переход к принципам BASEL III путем гармонизации с законодательством Евросоюза.

Андриан Канду уточнил, что ряд действий по модернизации банковского сектора предусмотрен в Плане действий «Парламент-Правительство» по программе реформ на вторую половину 2017 года.

В этой связи спикер парламента говорил о мерах, принимаемых властями для снижения налогового бремени и повышения привлекательности экономики для иностранных инвесторов, в том числе путем сокращения числа контролирующих учреждений и разрешительных документов, необходимых для развития бизнеса, и упрощения процедуры отчетности экономических агентов.