19 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Чего ждет МВФ от властей Молдовы?
19.07.2017

Международный валютный фонд призывает власти Молдовы продолжить внедрение реформ, согласованных с партнерами по развитию.

Об этом заявил глава миссии МВФ Бен Келмансон на встрече с председателем парламента Молдовы Андрианом Канду, уточнив, что их хорошее внедрение имеет решающее значение для развития страны, передает NOI.md.

Бен Келмансон отметил, что целью рабочего визита в Кишинев Миссии экспертов МВФ, осуществляемого в период с 17 по 21 июля, является изучение макроэкономической ситуации и прогресса в процессе реализации реформ в ключевых областях. По словам главы миссии, на осень запланирована вторая оценка программы Молдовы с МВФ.

В свою очередь председатель парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы продолжают внедрение реформ по оздоровлению банковской системы. В ходе встречи спикера с Миссией экспертов МВФ стороны обсудили в ходе диалога приоритеты на законодательном уровне по продолжению процесса оздоровления банковской системы Молдовы.

«Мы продолжаем внедрение реформ для оздоровления банковской системы, в соответствии с приоритетами, установленными с нашими партнерами по развитию, а дискуссии с экспертами помогают их более эффективной реализации», – заявил Андриан Канду.

В ходе дискуссий спикер коснулся последних законодательных изменений, принятых парламентом. Речь идет о принятии в первом чтении Закона о банковской деятельности, устанавливающего переход к принципам BASEL III путем гармонизации с законодательством Евросоюза.

Андриан Канду уточнил, что ряд действий по модернизации банковского сектора предусмотрен в Плане действий «Парламент-Правительство» по программе реформ на вторую половину 2017 года.

В этой связи спикер парламента говорил о мерах, принимаемых властями для снижения налогового бремени и повышения привлекательности экономики для иностранных инвесторов, в том числе путем сокращения числа контролирующих учреждений и разрешительных документов, необходимых для развития бизнеса, и упрощения процедуры отчетности экономических агентов.


 
Количество просмотров:
49
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.