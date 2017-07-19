Референдум Додона остается под вопросом

Судьба консультативного референдума, о котором объявил президент Игорь Додон, остается туманной, хотя, согласно закону, соответствующая избирательная кампания, должна начаться уже через неделю. Неопределенность связана с отказом властей давать четкий ответ о том, будут ли выделены 74,7 млн леев на проведение плебисцита 24 сентября. Представители парламента и правительства говорят, что ждут решения Конституционного суда (КС), который должен ответить на обращение Либеральной партии (ЛП) по поводу возможной неконституционности референдума. Впрочем, судьи КС не слишком торопятся давать ответ. По словам представителей КС, повестка суда еще не была составлена, а на эту неделю не запланировано ни одного пленарного заседания.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ещё в апреле и июне передала в парламент и правительство два запроса, чтобы выяснить, будут ли выделены средства и, если да, то когда.

Деньги могут быть выделены двумя путями: из Резервного фонда (на базе решения кабмина) или путем внесения поправок в госбюджет (решение принимает парламент). До сих пор ответа на вопрос о выделении средств нет, но известно, что 31 июля завершается весенне-летняя сессия парламента и депутаты уходят на каникулы до 4 сентября.

Загвоздка в том, что в современной истории Молдовы не было случаев, когда власти не выделяли средства на организацию референдума. Если до 26 июля власти не дадут ответа по этому вопросу, Центризбирком соберется на заседание, чтобы утвердить одно из двух возможных решений.

Первое решение: Центральная избирательная комиссия объявляет, что референдум не может быть проведен ввиду отсутствия финансовых средств.

Отметим, что эти 74,7 миллиона леев будут выделены на выплату зарплаты примерно 25 тысячам служащих избирательной сферы, обеспечивающих в том числе материально-техническую базу, печать и отправку избирательных бюллетеней на участки для голосования, а также многих других действий, которые требуют финансовых средств.

Второе решение: Центризбирком объявляет, что будет работать на волонтерской основе.

Такой сценарий менее вероятен. Члены ЦИКа и служащие избирательной сферы может и согласятся работать на добровольной основе, однако бюллетени печатать бесплатно никто не будет.

По словам экспертов по вопросам избирательного права, похожая ситуация была с парламентскими выборы в 2005 году. Тогда деньги попали на счета ЦИКа аж в день выборов, хотя и были заложены в госбюджет заранее. Избирательная комиссия выполняла свою работу, не заботясь о финансовом вопросе, так как знала, что деньги будут. Сегодня же Центризбирком в полном смятении.

Другое решение, которое не стоит сбрасывать со счетов, предполагает, что глава государства найдет деньги из других источников. Пока не ясно, если Додон пойдет на такой шаг. Представители аппарата президента сообщили нам, что у них пока нет ответа на этот вопрос.

В свою очередь источники Deschide.MD сообщили, что судьи Конституционного суда соберутся на заседании 26 июля, чтобы сформировать повестку. Как следствие, рассмотрение запроса ЛП о неконституционности проведения референдума Додона состоится уже в избирательный период.