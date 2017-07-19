Чем сейчас занимается бывший премьер-министр Кирилл Габурич, и что он думает о реформе правительства

Бывший премьер-министр Республики Молдова Кирилл Габурич поддерживает реформу правительства Филипа и подчеркивает, что «это одна из реформ, которые необходимы для лучшего управления».

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу высказать свое мнение по поводу реформирования нынешнего правительства под руководством Павла Филипа, Кирилл Габурич заявил, что «это огромный труд».

«Думаю, что это огромный труд. Реформа правительства необходима для повышения уровня эффективности и улучшения управления. Ситуация в Молдове не зависит только от правительства, она во многом зависит от каждого из нас, в том числе и от того, какое будущее мы выбираем для наших детей, как мы боремся с коррупцией, и каким мы строим мир вокруг нас. Любой шаг вперед это огромные усилия, результаты которых не видны сразу», — отметил Кирилл Габурич.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Кирилл Габурич ответил, что «он занимается несколькими проектами в разнообразных сферах».

«В Молдове я участвую в ряде проектов в таких сферах как сельское хозяйство, услуги, ИТ, автоспорт и альтернативные источники энергии. Я верил и продолжаю верить в будущее соей страны, и думаю, что от усилий каждого из нас зависит благосостояние страны, где мы воспитываем своих детей, и где живут наши родители. Если говорить о сферах моей деятельности, тогда я поместил бы на первое место сельское хозяйство. У меня отдельный проект в этой сфере. Мы хотим помочь фермерам спрогнозировать свой урожай и вырастить чистые экологические продукты.

Помимо сельского хозяйства я занимаюсь проектами в сфере информационных технологий. Много лет назад я сказал, и теперь повторю, что в эту сферу можно и нужно вкладывать, потому что развивая ИТ, мы развиваем страну в целом. Еще одно из моих занятий – автоспорт. Эту страсть я унаследовал еще от отца, и я люблю машины с детства», — отметил Кирилл Габурич.

Михаела Коноваль