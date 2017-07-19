Впервые за 25 лет органы правопорядка провели Молдовы обыски в Приднестровье

Сотрудники молдавских органов правопорядка провели обыск в Бендерской тюрьме. Начальник управления пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан заявил, что эта операция была беспрецедентной, так как проходила на территории Приднестровья.

Обыски были проведены полтора месяца назад по делу о коррупции открытому на имя начальника и заместителя начальника одной из двух Бендерских тюрем, сообщает realitatea.md.

Аурелиу Сухан заявил, что данная операция стала сигналом для всех сотрудников пенитенциарной системы, которые нарушают закон.

Глава управления пенитенциарных учреждений поделился также некоторыми деталями операции. По его словам, впервые за 25 лет независимости органы правопорядка провели обыски в учреждении, которое находится в городе неконтролируемом конституционными властями Республики Молдова. Отправной точкой операции стало заявление одного человека, который утверждал, что передал руководству тюрьмы деньги в обмен не некоторые услуги.

Сотрудники органов правопорядка нашли во время обысков в кабинетах руководства тюрьмы и камерах заключенных множество доказательств нарушения закона.

Совместная работа управления пенитенциарных учреждений и офицеров НЦБК, проведенная на неконтролируемой территории поразила всех, а особенно нечистых на руку сотрудников тюрем.