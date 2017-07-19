Сотрудники "AIR Moldova" обвиняют руководство в коррупции и некомпетентности: с 9 июля отменено 30 рейсов и задержано 80

Группа сотрудников авиакомпании «Air Moldova» (пилоты, инженеры, экипаж и наземное обслуживание) направила открытое письмо в адрес президента, спикера парламента, премьер-министра и СМИ, в котором они говорят о «доминирующих в компании коррупции и некомпетентности, и просят» спасти компанию «Air Moldova».

«В последние годы всю ситуацию в компании можно охарактеризовать двумя словами: КОРРУПЦИЯ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ, а проводником этой ситуации является никто иной, как генеральный директор предприятия Скорпан Юлиан», говорится в открытом письме, распространенном 18 июля.

Сотрудники «AIR Moldova» утверждают, что «на протяжении последних двух недель ситуация стала КРИТИЧЕСКОЙ, ставя под угрозу жизнь пассажиров и экипажа».

«Лайнер Embraer 190/ER-ECB, который осуществлял рейс 9U885 Кишинев-Верона 9 июля 2017 г., был поврежден во время полета. Очень, очень серьезный дефект - начал вибрировать двигатель, начались повреждения двигателя в полете из-за открепления лопасти, которые могут быть катастрофическими. И сегодня лайнер находится в аэропорту Вероны, ищут другой двигатель. С 9 июля отменено около 30 рейсов и задержано еще 80. Мы считаем, что до этой ситуации дошли из-за коррупции и некомпетентности генерального директора предприятия, гражданина Юлиана Скорпана», говорится также в тексте.

Анонимные авторы письма заявили, что случаются очень серьезные ситуации, а «менее серьезные случаются сотнями», и это все допускается руководством предприятия.

Среди самых серьезных ситуаций, согласно документу, является то, что «в последние годы Скорпан неоднократно менял организации, которые осуществляли технические формы самолета, умышленно снижая объем технической работы, ресурсы двигателей, но искусственно увеличивая затраты в целях «откатов» или, как он говорит в узком кругу друзей, «живых денег... Также в узком кругу друзей он оправдывался, ссылаясь на то, что его вынуждает продвинувшая его Либеральная партия приносить деньги в партию через других «специалистов» из руководства компании, которых тоже привела ЛП, а именно: Сула Виктор, Морарь Сергей и Хынку Василе», пишут подписанты.

Сотрудники «AIR Moldova» добавили, что «на протяжении последних лет Скорпан Юлиан дал указание (мы считаем его уголовным и унизительным) главам Технического департамента, что если кто-то из инженеров не подпишет, что воздушное судно готово к полету, даже при технических замечаниях, он сочтет это саботажем и уволит этих инженеров».

«Это возмутительно. Из-за этих указаний 8 июня 2017 года на рейсе 9U283 Кишинев-Париж/Бове-Тилль у самолета Embraer 190 произошли утечки моторного масла в аэропорту и масло воспламенилось под крылом самолета», - утверждают авторы письма.

В письме говорится также, что очень многие квалифицированные специалисты и опытные руководители уволились в последние годы «из-за некомпетентных и коррумпированных методов Скорпана Юлиана». Более того, сотрудники жалуются на то, что Скорпан создал «климат недоверия и стресса для всех работников», «применяя гестаповские методы допроса».

«Уважаемые господа, почтительно просим вас отреагировать как можно скорее, пока не станет слишком поздно! Учитывая, что этот гражданин владеет отелем во Франкфурте и домом в Милане, он очень быстро сбежит из Молдовы, а компания обанкротится», - заявляют сотрудники предприятия.

В настоящее время на предприятии работают около 550 сотрудников.

Генеральный директор компании «AIR Moldova» Юлиан Скорпан пока не прокомментировал эти обвинения.