Заключенные смогут отсидеть половину срока дома

Заключенные, которые примерно себя ведут, смогут осидеть половину срока дома. Инициатива министерства юстиции, предусматривающая изменение Уголовного кодекса, одобрена комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента, передает IPN.

Замминистра юстиции Анатол Мунтяну отметил, что в случаях особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, пыток, торговли детьми применение данного механизма будет невозможно.

„Мы хотим ввести новую концепцию жизни для осужденных, чтобы они имели пример хорошей жизни без оговорок на предыдущие приговоры”, - отметил замминистра юстиции.

Предлагается, чтобы в некоторых случаях заключенных не конвоировали в здание суда: "Согласно данным министерства, пенитенциарная система и полиция неспособны обеспечить сопровождение заключенных в суд. В европейских странах многие дела рассматриваются посредством телеконференции, так экономятся финансовые и человеческие ресурсы. Поэтому и мы предлагаем такой механизм. На начальном этапе будет возможность рассмотрения дел в суде или в пенитенциарном учреждении, как было до 2010 года, но и посредством телеконференций. Таким образом, отпадет необходимость в использовании конвойных машин", - сказал Анатол Мунтяну.

Также на заседании комиссии обсуждался вопрос об изменениях, касающихся снижения срока нахождения в следственном изоляторе от трех до одного дня. Это обусловлено тем, что в изоляторе условия гораздо строже, чем в тюрьме, что плохо влияет на состояние задержанных.