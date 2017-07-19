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Общество
Заключенные смогут отсидеть половину срока дома
19.07.2017

Заключенные, которые примерно себя ведут, смогут осидеть половину срока дома. Инициатива министерства юстиции, предусматривающая изменение Уголовного кодекса, одобрена комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента, передает IPN.

Замминистра юстиции Анатол Мунтяну отметил, что в случаях особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, пыток, торговли детьми применение данного механизма будет невозможно.

„Мы хотим ввести новую концепцию жизни для осужденных, чтобы они имели пример хорошей жизни без оговорок на предыдущие приговоры”, - отметил замминистра юстиции.

Предлагается, чтобы в некоторых случаях заключенных не конвоировали в здание суда: "Согласно данным министерства, пенитенциарная система и полиция неспособны обеспечить сопровождение заключенных в суд. В европейских странах многие дела рассматриваются посредством телеконференции, так экономятся финансовые и человеческие ресурсы. Поэтому и мы предлагаем такой механизм. На начальном этапе будет возможность рассмотрения дел в суде или в пенитенциарном учреждении, как было до 2010 года, но и посредством телеконференций. Таким образом, отпадет необходимость в использовании конвойных машин", - сказал Анатол Мунтяну.

Также на заседании комиссии обсуждался вопрос об изменениях, касающихся снижения срока нахождения в следственном изоляторе от трех до одного дня. Это обусловлено тем, что в изоляторе условия гораздо строже, чем в тюрьме, что плохо влияет на состояние задержанных.


 
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