Ренато Усатый призвал своих сторонников выйти на протесты к парламенту 20 июля: объединенный протест - "это страшный сон Плахотнюка"

Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый призвал своих сторонников выйти на протесты к парламенту 20 июля, отметив, что законопроект о переходе на смешанную систему выборов может быть одобрен в окончательном чтении уже в этот четверг.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в четырехминутном видеообращении, размещенном накануне в социальных сетях, политик призвал своих сторонников быть начеку и в готовности выйти на улицы.

"До конца сессии парламента остались считанные дни. Возможно, наши оппоненты готовят репетицию (голосования - "И"). Их изощренный мозг может придумать все, что угодно. Но надо доказать все миру, что мы не стадо баранов, а в Молдове происходит совсем не то, что показывают телеканалы Плахотнюка и Додона", - отметил оппозиционер, уже почти год скрывающийся от молдавского правосудия в Москве.

По его данным, в четверг у парламента властью будут собраны работники бюджетных организаций, которых свезут организовано и принудят выступать, якобы, в поддержку утверждения парламентом смешанной избирательной системы.

"Не очень понимаю, зачем и кого пытается обмануть Плахотнюк этим митингом-спектаклем, который по одному и тому же сценарию проходит уже далеко не в первый раз? Общество, оппозиция и, так называемые, внешние партнеры, понимают, что за изменением избирательной системы стоят только интересы правящей верхушки, которая пытается сохраниться у власти при помощи очередного мошенничества", - сказал Усатый.

По его мнению, объединенный протест свободных граждан, которые придерживаются разных взглядов, но едины в желании спасти страну - "это страшный сон Плахотнюка".

Его мнение разделяет и лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду, которая также призвала своих сторонников прийти к парламенту 20 июля, что не допустить принятия парламентом решения о переходе на смешанную систему голосования.

Также к протестам призвала партия "Платформа DA", предлагающая согражданам "защитить демократию вместе".