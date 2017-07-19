Прокурор Виталий Бусуйок подтвердил, что Шевчук был заслушан

Первый вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной молдо-российской комиссии Дмитрий Рогозин приедет в Кишинев в конце июля. Об этом сообщил президент РМ Игорь Додон на своей странице в Facebook после встречи с российским послом Фаритом Мухаметшиным.

«Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова, Фаритом Мухаметшиным. В ходе встречи обсудили ряд важных текущих вопросов, касающихся проведения памятных мероприятий, посвящённых 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова, а также планы сотрудничества в гуманитарной сфере. Детально обсудили ход подготовки визита господина Дмитрия Рогозина, вице-премьера Правительства Российской Федерации, сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии в Молдову, намеченный предварительно на конец июля», — сообщил глава страны.

Стороны также обсудили открытие овместного молдавско-украинского таможенного поста «Кучурган-Первомайск».

«Я, как Президент Республики Молдова, ещё раз заявил, что категорически против ухудшения ситуации для жителей Приднестровья. Подчеркнул, что соответствующие структуры исполнительной власти Молдовы будут руководствоваться действующим законодательством таким образом, чтобы исключить какие-либо экономические, финансовые и иного рода потери, как для жителей Приднестровья, так и для экономических агентов региона. В этой связи, для своевременного реагирования, в случае возникновения тех или иных вопросов, советник Президента Молдовы по экономическим вопросам будет находиться в постоянном контакте с соответствующими партнёрами Приднестровья», — добавил Додон.

На прошлой неделе посол РМ в России АНдрей Негуца был вызван в МИД РФ. В рамках встречи с вице-министром иностранных дел Григорием Карасиным, российский дипломат сообщил о намерении российской делегации принять участие в праздновании событий, посвященныз 25-летию с начала миротворческой операции на Днестре.

Последний раз Дмитрий Рогозин посещал Молдову с визитом в октябре 2016 года.