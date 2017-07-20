МНЕНИЕ: Молдове необходимо обновление политического класса, иначе страна попадет в руки левых сил

Молдове необходимо обновление политического класса, иначе страна попадет в руки левых сил. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге журналист отмечает, что в течение 25 лет он является свидетелем того, как избирались и держались у власти молдавские политические элиты, как правого, так и левого толка: «и речь не шла о твердых политических убеждениях, а скорее о родственных и частных интересах».

«Если нынешняя избирательная система будет изменена, и я уверен, что так оно и будет, мы станем свидетелями появления нового политического класса, который будет иметь прямую взаимосвязь со своими избирателями. Это будет политическая элита, которая не будет бояться гнева партийного лидера, и которая будет вынуждена делать конкретные дела для своего избирательного округа, потому что иначе, тут же лишится своих должностей. Это восстановит доверие между политиками и гражданами, и так появится столь необходимый стране национальный консенсус», — пишет журналист.

Он также отмечает, что «о том, что избирательная система в Молдове должна быть изменена, известно давно». «Об изменениях в положениях Кодекса о выборах речь идет еще с начала 2000-х. Тогдашний премьер-министр Дмитрий Брагиш проводил информационную кампанию на эту тему. Спустя более 10 лет, в 2013 году, депутаты от ДПМ, ЛДПМ, а также независимые депутаты и либерал-реформаторы, проголосовали за законопроект о вводе смешанной избирательной системы. 3 марта 2013 года голосами либерал-демократов и социалистов законопроект был упразднен. Взамен, ПСРМ включила в свою предвыборную программу изменение избирательной системы в Молдове», — отмечает Никитуш.

По мнению журналиста, «если между Прутом и Днестром люди хотят смены политического класса, тогда необходимо изменить избирательную систему, иначе страна попадет в руки левых сил».

Кристина Пендя