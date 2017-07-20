Шевчук – искра, из-за которой взорвется бочка с порохом?

Недавно, в качестве гостя одной телепередачи, я говорил, что пребывание в Кишиневе бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука следует рассматривать в более широком контексте и с разнообразных точек зрения, в том числе и геополитической. Во время исполнения его мандата президента, украинцы были вынуждены предпринять ряд мер, чтобы защититься от угроз, исходящих от Приднестровья, в том числе и военного вторжения.

Ясно, что Евгений Шевчук не мог ничего предпринимать по собственной инициативе. Тогда его распоряжения (если бы он решился их дать) могли произвести эффект взорвавшейся бомбы и выставить в совершенно ином свете роль России в напряженности ситуации в соседнем государстве. Недавний допрос Евгения Шевчука прокуратурой, еще раз подтверждает тот факт, что ранее озвученное мной мнение имеет право на существование, и требует к себе совершенно серьезного отношения.

Для начала, попробуем разобраться, что «искал» в прокуратуре Евгений Шевчук. Насколько нам известно, на его имя не было возбуждено никаких уголовных дел, потому что если б они были, он ни в коем случае не искал бы убежища на правом берегу Днестра. Если дело было возбуждено, и бывший приднестровский лидер узнал о нем после своего бегства в Кишинев, тогда, находясь на свободе, он уже успел бы куда-нибудь исчезнуть. Или, если б его хотели здесь у нас закрыть, то вряд ли он здесь появился. Получается, что вариант с Шевчуком в качестве обвиняемого по уголовному делу, отпадает.

Возможен другой вариант – дело инсценируется с целью манипуляции общественным мнением. В последнее время молдавские власти неоднократно подвергались критике в связи с их деловыми отношениями с сепаратистским лидером. С этой точки зрения, допрос Шевчука в прокуратуре не что иное, как пыль в глаза народа, и своего рода сигнал о том, что якобы Шевчук не находится под защитой властей, а напротив, он является в зоне внимания органов правопорядка.

Эта ситуация, в которой он выступает в роли жертвы, очень удобна и самому Шевчуку, потому что так исключаются подозрения в предательстве, которые возникли в связи с его дружескими отношениями с властями в Кишиневе. И это немаловажный аспект, особенно если рассматривать его с позиции, что позже Шевчук захочет вернуться в политику региона.

Но еще более вероятным кажется вариант, о котором я писал в начале этой статьи – геополитический. Власть в Кишиневе находится в состоянии «войны» с Россией. Были выдворены российские дипломаты, были сделаны совместные с Украиной заявления и предприняты меры, касающиеся приднестровского региона, и все это не могло понравиться России. Если Шевчук вдруг заговорил бы обо всем, что было известно ему в качестве «президента» Приднестровья, например о роли Москвы в приднестровском урегулировании, или о дестабилизации ситуации на Украине, он не только помог бы Кишиневу в «войне» с Россией, но и поставил бы Москву в очень неловкое положение перед лицом всей мировой общественности. Европейцы и американцы, несомненно, оценили бы это, и посчитали бы большой услугой, оказанной молдавскими властями.

А это означало бы, что западные партнеры вновь могли закрыть глаза на грехи властей Молдовы, и продолжили бы поддерживать нашу страну. Ставки высоки, и я не думаю, что наши власти не понимают этого, и не попытаются этим воспользоваться. Поэтому «прогулки» Евгения Шевчука в прокуратуру необходимо отслеживать очень внимательно, даже если официальные причины «приглашений» не будут иметь ничего общего с геополитикой. Не исключено, что там сейчас готовят такую бомбу, взрыв которой может повлечь за собой последствия даже на международном уровне.

Игорь Волницки