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Власти сгоняют бюджетников со всей страны на митинг в поддержку инициативы Додона-Плахотнюка
20.07.2017

Сотрудники госпредприятий со всей страны организованно свозятся в Кишинев для демонстрации поддержки инициированной Додоном и продвигаемой Плахотнюком смешанной избирательной системы.

С раннего утра на всех трассах, ведущих в Кишинев были замечены сотни автобусов заполненных бюджетниками, которым в этот день был негласно выделен выходной.

Известно, что для участия в мероприятии Демпартии привлечены сотрудники АО «Молдовагаз», «Молдтелеком», Северных и Северо-Западных электрораспределительных сетей, примарий и контролируемых властями муниципальных предприятий. Передвижение колонн обеспечивается всячески содействующими им полицейскими в штатском.

Ранее уже сообщалось, что 20 июля контролируемое олигархом Владимиром Плахотнюком большинство депутатов намерено окончательно утвердить инициированное Игорем Додоном изменение избирательной системы.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.


 
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