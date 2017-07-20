У парламента проходят митинги "за" и "против" смешанной системы выборов

С 8 часов у стен молдавского законодательного органа собираются люди. В непосредственной близости от здания, сторонники властей организовали митинг в поддержку изменения избирательной системы, а со стороны проспекта Штефана чел Маре проходит протест против смешанной системы.

На митинге сторонников реформы играет музыка и царит умиротворенная атмосфера. На ступеньках парламента установлена небольшая сцена. Толпа участников безмолвно наблюдает за происходящим.

Противники смешанной системы выборов ведут себя активней. На протесте звучат антиправительственные лозунги, слышен свист.

На оба митинга продолжают прибывать люди.

Полиция разделила участников двух мероприятий. К зданию парламента стянуты внушительные силы правопорядка.