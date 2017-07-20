Молдова находится в основном в сфере влияния России, политолог

Молдова находится в основном в сфере влияния России, и не только в узком, но и в широком смысле. Потому что, хотя опросы общественного мнения показывают, что Россия ничего не вложила в Молдову, значительная часть населения поддерживает Таможенный союз, выступает за более тесные отношения с Российской Федерацией и с Евразийским союзом. Такое заявление сделал политолог Денис Закон в ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передаёт IPN.

Политолог отметил, что он усматривает угрозу возможной войной в заявлении Государственной Думы Российской Федерации от 7 июля о том, что власти Молдовы и Украины способствуют формированию угроз для стабильности в регионе, благосостояния и безопасности жителей Приднестровье. „На мой взгляд, такого рода угрозам нет места в 21-м веке, в условиях наличия Устава ООН, международной правовой системы. Этот шантаж войной со стороны России кажется мне последним оружием, которое у неё осталось”, - заявил Денис Закон.

По его словам, с тех пор, как существует конфликт в приднестровском регионе, Россия очень активно выдаёт местным жителям российские паспорта. В настоящее время в приднестровском регионе проживают более 200 тысяч граждан Российской Федерации. „Соответственно, благодаря большому количеству своих граждан, Россия может „узаконить” возможную военную кампанию в приднестровском регионе”, - утверждает Денис Закон.