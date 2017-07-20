Непарламентские партии: Поправки в Кодекс о выборах дают преимущества лишь ДПМ и ПСРМ

Поправки в Кодекс о выборах, предусматривающие переход к смешанной избирательной системе, дают преимущества лишь ДПМ и ПСРМ, которые в этих условиях окажутся единственными победителями парламентских выборов 2018 года. Об этом заявили участники передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Молдова, передаёт IPN.

Председатель НЛП Виталия Павличенко заявила, что она выступала за смешанную избирательную систему, но при нынешних обстоятельствах НЛП не может поддержать поправки в Кодекс о выборах. „Ранее мы видели в этой системе целесообразность. Это было в период правления коммунистов, когда Владимир Воронин считался единственным идолом. Но времена изменились. Так называемые дебаты по вопросу об изменении Кодекса о выборах были лишь имитацией. Эти изменения дают преимущества только ДПМ и ПСРМ. НЛП выступила с серией предложений, но все они были проигнорированы. Зато ПСРМ поставила жёсткие условия, в первую очередь, о сохранении избирательных порогов”, - заявила председатель НЛП.

Аналогичную позицию озвучила и вице-председатель ЛРП Татьяна Потынг. „Изменение избирательной системы даёт преимущества ДПМ, ПСРМ и, на данный момент, ЕНПМ. Следующая власть будет одноцветной, красной по определению. Большинство из тех, кто состоит в ДПМ и ПСРМ, являются потомством Воронина. ДПМ и ПСРМ очень много поработали над тем, чтобы избирательная система была изменена по их желанию. Всё, что делается сегодня, делается, чтобы удержаться у власти”, - заявила Потынг.