Стратегический план развития Кишинёва сегодня отсутствует, мунсоветник

В настоящее время не существует стратегического плана развития Кишинёва. Генеральный план, который был разработан в 2007 году, представляет собой лишь раздел сфер влияния. Об этом заявил председатель фракции Партии социалистов в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебан в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова, передаёт IPN.

Политик отметил, что генплан не может быть рассчитан на период менее 20 лет, как с технической точки зрения, так и в связи с территориальным расширением города. „Мы напряжённо над ним работаем, и наша задача состоит в том, чтобы усовершенствовать этот план развития. Я общался с нашими белорусскими, французскими партнёрами, с целью привлечь лучших экспертов в этой области”, - сообщил Ион Чебан.

Бывший примар столицы Серафим Урекян отметил, что имеется план развития от 1989 года, который был разработан специалистами из Москвы, Киева, Ленинграда и Молдовы. „В настоящее время нет той силы и тех специалистов, которые могли бы разработать новый генеральный план развития города”, - считает Урекян.

По его словам, за 560 лет своего существования Кишинёв имел три генеральных плана развития, одним из которых является план, разработанный в 1989 году.