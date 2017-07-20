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Экономика
Евро дешевеет после резкого взлета
20.07.2017

 Национальный банк Молдовы обнародовал курс валют на четверг, 20 июля. Сегодня доллар подорожает еще на 1 бан. Его цена составит 18 леев 15 банов.

После роста на 19 банов в среду, в четверг евро подешевеет на 5 банов. Согласно официальному курсу, его стоимость составит 20 леев 92 бана, пишет aif.md.

На 2 бана подешевеет румынский лей. В четверг он будет стоить 4 лея 58 банов.

Стабильными остаются значения украинской гривны и российского рубля. Они будут стоить 69 и 30 банов соответственно.


 
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