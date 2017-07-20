Виктор Степанюк: Радикализм в реорганизации исполнительной власти приводит, как правило, к политизации и деградации системы публичного управления

Марина ТИМОТИН

Имеет ли право нынешняя власть проводить реформу правительства, не имея легитимности? Какой ущерб реформа нанесет государству? Почему партнеры наших политиков не реагируют на попытки раскурочить структуру исполнительной власти? В этих и других вопросах «Молдавские ведомости» разбирались с Виктором Степанюком, экс-вице-премьер-министром Молдовы.

- Что ожидать от реформы молдавского правительства, предложенной властью?

- Реформа задумана слишком радикальная: сокращение на 40 процентов числа министерств и аппарата правительства. Правительство будет ослаблено как исполнительная власть, как самая компетентная структура в государстве.

В любой стране всегда самые подготовленные специалисты государственной власти, как правило, работают в министерствах и структурах исполнительной власти. Безусловно, опыт Молдовы последних лет показал, что исполнительная власть не очень компетентна, она была создана по алгоритму альянсами ЛДПМ, ДПМ, ЛП: нет реальных проектов для развития страны, нет прогресса в восстановлении экономики, в улучшении качества жизни и реализации обещанного. Страна деградирует по всем направлениям. Требуется качественное улучшение работы правительства. Однако радикальное - на 35-40 процентов - сокращение структур и госслужащих не гарантирует роста профессионализма кадров.

Судя по той информации, которая стала доступна, в том числе и на сайте правительства, реформа не принесет ожидаемых успехов. Появляется много вопросов.

Первый - о сокращении числа министерств с 16 до 9. Второй - об объединении управления такими важными отраслями, как экономика, промышленность, сельское хозяйство и другими в рамках одного министерства.

Каждая из отраслей предполагает наличие компетентных специалистов. Когда объединяется все в кучу – что получится? Слияние отраслей не направлено на эффективность деятельности правительства. Этого невозможно добиться за год до выборов в условиях реорганизации структур власти. Как я думаю, организаторы реформы преследуют чисто политическую цель: добиваются перед парламентскими выборами 2018 года внедрения во все правительственные структуры на каждую должность представителей ДПМ как партии власти. В условиях демократического государства это противоречит принципам, духу и букве закона о государственной службе.

В любой процветающей европейской стране есть научные школы госуправления. Власть в государстве должна строиться на принципах преемственности, меритократии, компетентности, обеспечения эффективности и стабильности госстуктур. Но нынешняя власть без всестороннего обсуждения проводит реформу быстро, не допуская ее обсуждения специалистами и экспертами. Все говорит о том, что это политическое мероприятие. Цель правящей партии – удержать власть после 2018 года любой ценой.

- С чем можно сравнить эту реформу правительства?

- Такие радикальные реформы, как правило, проводят тоталитарные режимы. Они заинтересованы во внедрении идеологически «своих» людей во все «поры» государства. К примеру, такую радикальную реформу провел Адольф Гитлер в 1933-1934 годах, генерал Франко в Испании после захвата власти, Пиночет в Чили после 1973 года. В результате таких реформ в госаппарате, в министерства остаются только члены правящей партии и госслужащие, которые дают клятву служить идеологии и программным целям данной партии. Это был путь к тоталитаризму.

Все источники сегодня свидетельствуют: в фашистской Германии такой госаппарат работал на национал-социалистскую партию, деятельность других партий была полностью запрещена и подавлена. В тюрьмы сажали всех, кто не устраивал, или имел другое мнение. От Бисмарка до Гитлера Германия была мощным государством. В ней зарождались новые направления в экономике, промышленности, науках. Гитлер превратил страну в чисто политическую машину – на партию работал весь аппарат государства.

- Как посмотрят на нашу реформу внешние партнеры, ведь власть пытается соединить свои интересы с их интересами?

- Они молчат. С геополитической точки зрения для внешних партнеров важно, чтобы эта прозападная, антироссийская власть удержалась. Западные партнеры и идеологически, и геополитически будут содействовать поражению президента Додона и ПСРМ на следующих парламентских выборах. Поэтому мы видим послания только в отношении законопроекта об изменении избирательной системы. Реальность в том, что они финансируют правительство, нынешнюю власть и, как я понимаю, будут финансировать и в дальнейшем.

- Понимает ли оппозиция, что реформа нанесет ущерб государству, что будет построена жесткая вертикаль власти?

- Нет четкой позиции депутатов, нет отторжения реформы. С одной стороны, реформа нужна. Надо добиться некоторого сокращения госаппарата, улучшения профессионализма правительственных структур, борьбы с коррупцией. Социалисты высказались, правоцентристская оппозиция - невнятно. Владимир Воронин выступил против сокращения больниц – и все.

Сокращать все и вся - это не выход! Трагедия в здравоохранении только началась – а в образовании происходит уже много лет. В текущем году 18 тысяч выпускников лицеев и колледжей были допущены к экзаменам на степень бакалавра, сдали – 11. Пять тысяч выпускников забирает Румыния. 40 процентов ежегодно не сдают экзамен на бакалавра. Закроются университеты, сузится диапазон специальностей.

Часть вины за это лежит на министерстве образования. Последние два министра были случайными людьми во главе министерства. Хоть кто-то из министров спросил себя, куда направляются те 40 процентов молодых людей, что в последние годы не сдают экзамены? 70 процентов из них уезжают из страны, не имея работы и образования. Странно, что это «интеллектуальное» министерство отправляет молодежь страны на зарубежные и местные черные рынки труда. По работе этих двух министерств -образования и здравоохранения - очевидно: всякие оптимизации и сокращения не дают другое качество, не улучшают, а еще больше ухудшают положение в этих отраслях.

- Может быть, следовало сначала выиграть выборы, а потом проводить реформы? Зачем такая спешка?

- Да, любая власть проводит радикальные реформы после выборов, когда у нее самая высокая легитимность. Но ДПМ сейчас в другой ситуации: имея небольшой политический рейтинг, пытается удержаться любыми путями, поэтому торопится.

- Депутат от ДПМ Еуджен Никифорчук сказал в одной из телепередач, что реформа правительства очень важна и что у ДПМ есть кандидаты на все посты во всех министерствах. Будет должность государственного секретаря, который не покинет кресло, если сменится министр или ДПМ потеряет власть.

- Олигархия в любой стране умеет внедрять своих людей, и очень часто правительственные органы работают не на народ, а на другие структуры, которые контролируют социально-экономическую жизнь в стране.

В государстве, которое не захвачено, госсекретарям отводится важная роль фактора преемственности в политике правительства. Во времена кризиса, смены правительств они осуществляет свою миссию, связывая прошлое с будущим, обеспечивая работоспособность госаппарата. Но на нынешнем этапе в Молдове, я предполагаю, перед министрами и госсекретарями будет поставлена единая задача – партия власти должна выиграть выборы.

И для этого в интересах нынешней власти будет работать вся государственная машина с использованием в политической борьбе административного ресурса. Это незаконно, антидемокатично. Создаются новые рычаги фальсификации выборов и захвата государства. И я думаю, что президент Додон и оппозиция должны очень строго контролировать этот политический процесс. Могу предположить, что новый парламент, вероятно, сметет эту реформу.

В этом проявляется отсутствие политической культуры власти Молдове за годы независимости: ломают действующую структуру правительства, не понимая, что и те, кто придут им на смену, тоже могут ломать. После таких реформ государство будет слабеть. Кому это выгодно?!