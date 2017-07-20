Подарок от Киртоакэ - пороховая бочка!

Ольга ЗЛАТАЯ

За две недели в Кишинёве произошли два крупных пожара на складах сухих веток, которые собрали от апрельской стихии. Чиновники изначально знали, что этот процесс представляет опасность, однако ничего не предприняли. Сейчас Они пожимают плечами и говорят, что истинных причин возгорания не знают. При этом с опозданием в три месяца приходят к выводу, что необходимо решать проблему и найти средства на покупку спецоборудования, которое перерабатывает сухостой.

Напомним, одно из возгораний произошло на Буюканах вблизи Прункул 9 июля на складе площадью 5 га на улице Пиетрарилор. Огонь распространился на три гектара, а пожарным потребовалось несколько дней для ликвидации пожара. Огонь уничтожил 80% веток, хранившихся там. Второй пожар произошел, 14 июля, на стихийном складе на территории кладбища Святого Лазаря. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, огонь уничтожил более 100 кубометров древесины, собранной после апрельских снегопадов. Пожар тушили два наряда пожарных на протяжении трех часов. Были спасены лишь 20 кубометров древесины.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, озвученной в ходе оперативной планёрки в примэрии, в настоящее время открытых очагов возгорания нет, однако необходимо засыпать уже потушенные на прошлой неделе землей при помощи бульдозеров.

При этом чиновники заявили, что единственный на всю столицу измельчитель веток, который был задействован на переработке веток собранных после апрельской стихии и хранимых на республиканском стадионе, снова сломался. Вице-примар Нистор Грозаву заявил, что причиной поломки являются куски строительного мусора, которые встречаются среди веток.

По данным представителей претуры сектора Центр, до сих пор было переработано всего около 10% всех хранимых на стадионе веток. Чиновники претуры Ботаника заявили, что ведут переговоры с экономическим агентом из Шолданешт о том, чтобы доставить из района в столицу ещё один измельчитель. Они планируют взять его в аренду, которая вместе с топливом для измельчителя обойдутся столичному бюджету примерно в 2 миллиона лей.

После заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую собрали после пожара возле столичного кладбища, было принято решение купить несколько измельчителей. Однако эта процедура затянется. По словам Нистора Грозаву сначала должны быть внесены изменения в бюджет с согласия МСК, затем будет начата процедура закупки, которая длится 45 дней. Еще две недели будет проводиться отбор победителя аукциона. Доставка оборудования будет выполнена, если оборудование будет на складе, в противном случае придется подождать еще месяц. А там, смотришь, и зима наступит…

В ходе планёрки было отмечено, что на вывоз и переработку деревьев, упавших после снегопада, мэрия выделила Ассоциации зеленого хозяйства дополнительные 2,7 миллиона лей из резервного фонда на привлечение дополнительных сотрудников, покупку оборудования и аренду транспорта.

Другими словами власти продолжают жадничать и трястись над древесиной. Отметим, что изначально власти предупредили граждан не приближаться к веткам, даже были случаи когда им грозили штрафами.

Муниципальный совет проголосовал за выделение 20 миллионов леев для ликвидации последствий стихийных бедствий в столице и постановил, что собранная на улицах древесина будет распределена в первую очередь получателям компенсаций на отопление. Затем власти передумали и решили, что древесину предоставят бесплатно экономическим агентам для производства пелетт. И до сих пор они продолжают надеяться на экономическое чудо, никто из чиновников так и не подписал распоряжение отдать дрова людям бесплатно…

Столичные жители начали подавать проекты на благоустройство

Семь проектов о благоустройстве столицы в рамках общественного бюджета уже поступило в примэрии. На реализацию идей по развитию города выделили миллион леев.

На мелкие проекты до 30 тысяч леев муниципалитет выделил общий бюджет в 300 тысяч леев, а на реализацию крупных - до 150 тысяч леев - 700 тысяч.

"С 1 по 15 и с 1 по 20 сентября пройдет голосование. Отбор проектов, обсуждение и голосование будет транслироваться в режиме онлайн на сайте мэрии, все желающие могут прийти голосовать за понравившийся проект, имея при себе удостоверение личности", - сказал муниципальный советник НЕПМ Виктор Лутенко.

Для примера, в примэрию поступил проект по модернизации подземных переходов: освещение, пандусы, и даже общественные туалеты. Другие касаются благоустройства дворов. Предлагать проекты граждане могут до 1 августа.

Молдавские политики разогревают мусорный кризис

Между тем ситуация с Цынцэренами остаётся весьма шаткой. Столичные власти подписали договор на вывоз столичных отходов с администрацией села на два года, с пробным периодом в полгода. Практически сразу коммунальщики приняли наводить марафет в селе: почистили деревья, обновляют детсад и школу, приступили к ремонту дорог и даже отправили на отдых детишек в лагеря.

Однако, находятся политики, которые подстрекают жителей населённого пункта вновь перекрыть дорогу к свалке. Так 17 июля там прошло собрание, на котором группа цынцэренцев попытались поднять народ на смещение советников и примара города, из-за того, что они разрешили складировать мусор. А до этого пропаганду на этот счёт активно вёл Андрей Нэстасе, лидер платформы Достоинство и Правда.

Жители села, сейчас намерены создать инициативную группу, чтобы начать процесс об отстранении примара и советников. Для этого им необходима одна тысяча подписей.

Вице-мэр столицы Нистор Грозаву заявил, что примэрии Цынцэрен было выделено 6 миллионов лей на проведение различных работ по обустройству населенного пункта.