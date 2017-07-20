Кишинев запрещает делегации России лететь в Молдову на военных самолетах

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Политика
Кишинев запретил российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным лететь в Молдову на военных самолетах.
Российские представители собирались на мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.
Портал deschide.md пишет, что министр иностранных дел Адрей Галбур передал послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину соответствующее письмо.
В нем Галбур подчеркивает, что власти запрещают военным самолетам других стран пересекать воздушное пространство Молдовы, а в аэропортах Кишинева и Тирасполя нет условий для обеспечения безопасности и контроля за подобного рода летательными аппаратами.
Кроме того, в письме отмечается, что проведение подобных мероприятий в одностороннем порядке недопустимо.
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