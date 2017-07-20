Парламент проголосовал за внедрение смешанной системы выборов

Парламент проголосовал за изменение системы выборов. Документ был принят в окончательном чтении. За законопроект проголосовали 74 депутата.

Избирательную реформу поддержали депутаты фракций Демократической партии и Партии социалистов.

Перед голосованием фракция Партии коммунистов покинула зал заседаний. Председатель фракции ПКРМ, заявила, что молдавские коммунисты не желают участвовать в узурпации государственной власти.

После вступления в силу принятого проекта, молдавский парламент будет избираться по смешанной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 по отдельным избирательным округам.

Избирательные округа будут созданы независимой комиссией. В состав комиссии войдут представители всех парламентских политических партий, внепарламентских партий (набравших на выборах в последние годы 2% голосов избирателей), а также эксперты, демографы, географы, представители академической среды, гражданского общество, местной публичной власти, представители национальных меньшинств и Народного собрания Гагаузской автономии, ЦИКа и др. Решения членов комиссии будут подтверждены постановлением правительства. Одномандатные избирательные округа будут сформированы и опубликованы в Monitorul Oficial за год до выборов.

В то же время были предложены четкие критерии для создания одномандатных округов на правом берегу Днестра. В том числе создание одномандатных округов в Гагаузской автономии, без выхода за административные границы автономии. Также было установлено, что одно и то же село не может входить в состав различных одномандатных округов, были учтены интересы национальных меньшинств, проживающих компактно. Разрешаются отклонения по численности населения не более 10%.

Для того, чтобы в парламент не попали коррумпированные лица, законодатели предлагают ввести так называемый сертификат неподкупности, который будет обязательным при регистрации кандидата. Эти сертификаты будет выдавать Национальная комиссия по неподкупности. Названные документы будут гарантировать, что все кандидаты задекларировали свое имущество и интересы и не имеют проблемы в сфере неподкупности. Кандидаты также должны будут публиковать свои декларации об имуществе, доходах и личных интересах. Следует отметить, что законодательство уже предусматривает жесткие наказания, в том числе и уголовную ответственность для тех, кто предоставляет ложную информацию или скрывает информацию об имуществе и личных интересах.

В то же время были введены критерии транспарентности, декларирования имущества и личных интересов, отсутствия конфликтов неразрешенных интересов и отсутствия запрета на занятие публичных должностей для кандидатов на выборах.

Также, в целях снижения зависимости кандидатов и партий от определенных лиц или групп лиц, парламент предусматривает снижение в несколько раз максимальной суммы, которую физическое или юридическое лицо может пожертвовать в избирательные фонды кандидатов. Таким образом, физические лица смогут пожертвовать на избирательную кампанию сумму, не превышающую 50 средних зарплат (примерно 250 тысяч леев), в сравнении с 200 средними зарплатами (1 миллион леев), как это было до сих пор, а юридические лица смогут пожертвовать до 100 средних зарплат (500 тысяч леев), в сравнении с 400 (2 млн леев) в настоящее время.

Авторы определили решения для продвижения женщин в политику в рамках смешанной системы голосования. Так, в настоящее время партии должны обеспечить долю в размере 40% в избирательных списках для женщин, в противном случае электоральный конкурент рискует получить санкции, в том числе и до исключения из избирательной гонки. В этом законопроекте поощряется продвижение женщин и по одномандатным округам.

Таким образом, партии, которые будут соблюдать долю в размере 40% и в одномандатных округах, получат финансовую поддержку в размере 10%. Кроме того, будет применяться специальный коэффициент для каждого победившего кандидата женщины.

Венецианская комиссия рекомендует определить четкие критерии для избирательных округов в Приднестровье и за рубежом. Законопроект четко предусматривает, какими являются эти критерии, в том числе и географическое разделение голосования за пределами страны.

Авторы предложили снизить избирательный порог. Таким образом, существующий избирательный порог для электоральных блоков, сформированных из двух партий, в 9%, для блоков из трех и более партий в 11%, будет снижен до 8%.